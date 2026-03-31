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中共官媒《新華社》30日報導，中共中央台辦主任宋濤授權宣布，中共總書記習近平邀國民黨主席鄭麗文4月7至12日到江蘇、上海、北京率團參訪；資深媒體人陳敏鳳今（31）日在網路節目《新聞！給問嗎？》表示，鄭習會對國民黨百分之百有傷，中共不會放過國民黨，一定要求強調一個中國，想藉鄭麗文的嘴講出「台灣跟對岸還是一國之內的事務」，因為美國總統川普不肯講，陳敏鳳直言，「那你選舉就完蛋了。」主持人康仁俊提到，民進黨一直有人在說，習近平可能不見得會見鄭麗文，但他認為會見；陳敏鳳指出，宋濤都說是習近平邀請，習近平不見就是打臉鄭麗文，中共也更孤立，因為被世界圍堵，「唯一的破口就是國民黨，互相取暖。」康仁俊接著說，對國民黨來講，最大變數是鄭麗文，因為不確定在會見習近平時，鄭麗文會說什麼。康仁俊透露，國民黨中央先前禁止將「鄭習會」作為相關用詞，改為「赴陸交流」，因為當時不確定鄭麗文能否訪中，如今變成一日新聞，鄭麗文現在怕外界不知道自己要跟習近平見面，如果現在說「赴陸交流」鄭麗文會生氣，鄭麗文希望外界稱此次訪中叫「鄭習會」。康仁俊指出，鄭麗文此次率團訪中，主辦是中共，國民黨只是一個配件，例如有報導指出，要隨團採訪的媒體要經國台辦同意；但真正的問題不是隨訪的台灣記者寫了什麼，而是最後中共官方記者會寫了什麼。陳敏鳳接著說，這次就看中共要不要害鄭麗文，強調習近平四面楚歌，想幫美伊衝突又不敢出手、俄羅斯也對自己意見很多，世界上都找不到要支持中共的人，除了隔壁的國民黨一直有鄭麗文深深呼喚，所以習近平就回應了，認為鄭習會是互相支援的會議。陳敏鳳認為，鄭習會對國民黨百分之百有傷，中共不會放過國民黨，一定要求強調一個中國，想藉鄭麗文的嘴講出「台灣跟對岸還是一國之內的事務」，因為川普不肯講，而兩岸在一國的事務之下，「李貞秀就不用辭（立委）了，你選舉就完蛋了。」