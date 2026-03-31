我是廣告 請繼續往下閱讀

高橋礼為2017年軟銀鷹第二指名，2019年曾單季獲得12勝6敗、防禦率3.34優質成績。（圖／日本隊官網）

效力北海道日本火腿鬥士隊二軍的林家正，今（31）日交手西武獅二軍時，先發蹲捕全場，於最後一個打席敲出內野安打，為旅日後正式比賽首安，苦主是曾在一軍單季奪下12勝的下勾投手高橋礼，終場日本火腿5：4險勝。日本火腿本場由洋投索林勞（Sauryn Lao）先發，搭配捕手則是旅美長達11年的林家正，前者最終主投6.2局被打7支安打失4分退場，林家正則持續留在場上，改與福田俊、川勝空人搭配蹲完整場。打擊方面，林家正前三打席分別是三振、游擊與二壘滾地球出局，第四打席面對生涯日職一軍118場出賽、曾在2019年效力軟銀鷹時拿到單季12勝6敗、防禦率3.34的高橋礼，相中一顆134公里內角高速球，敲出游擊方向扎實滾地球，林家正先衝上一壘形成內野安打，日職生涯首安順利出爐。本場日本火腿團隊敲出13支安打、最終5：4險勝。林家正季前與球隊簽下正式球員合約，開季從二軍出發，此前累積出賽4場，11打數無安打，本場安打後，打擊率終於破蛋來到0成83。今天日職二軍還有另一名台灣好手出賽，就是樂天金鷲的陽柏翔，他此戰擔任先發第7棒、二壘手，4打數敲出1安打、1打點，打擊率維持在高標的3成23。