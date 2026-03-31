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台糖今年創立80週年，今（31）日宣布，自4月1日起至6月30日舉辦「台糖慶80 甜蜜好運一路發」抽獎活動。民眾只要至台糖營業據點單筆消費滿80元（不限台糖產品），或於全聯、家樂福、7-11等通路購買台糖產品滿80元，即可上網登錄發票參加抽獎，頭獎可一次獲得5張台糖尊榮住宿券，包括台南長榮酒店總統套房。台糖表示，本活動以「消費80元」為主軸，呼應台糖八十週年外，並透過發票登錄與抽獎，邀請民眾在日常消費中，感受台糖「甜蜜、分享、永續」的品牌精神，還有機會將豐富好禮帶回家，一同歡慶台糖80歲生日。本活動採雙重抽獎制，第一重「周周抽」拉霸活動，每週抽出80名幸運得主，可獲得限量「台糖復刻版麻布糖袋立體造型一卡通」（共計1,040份）；第二重「樂Fun台糖」加碼抽獎，凡登錄第一重活動發票者皆可自動累計參加。頭獎可一次獲得5張台糖尊榮住宿券，包括台南長榮酒店總統套房、台北會館尊榮套房、柳營尖山埤渡假村醉月小樓、花蓮糖廠日式親子木屋，以及池上牧野渡假村雙人房等，其他參加者亦有機會獲得半年份台糖保健品、美容保養品或台糖肉品，另有台糖加油券、高地小農咖啡等多項好禮，登錄越多、中獎機會越高。台糖公司以甘蔗製糖立業，逐步拓展至現代化養豬、蝴蝶蘭、生技食品、加油站及觀光休閒等多元事業，80年來持續以安心優質的產品與創新服務，陪伴民眾生活日常，成為深受信賴的生活品牌。台糖盼透過本次發票登錄抽獎活動，不僅回饋消費者一路以來的支持，也邀請大家一起買好物、抽好禮，甜蜜同歡台糖80週年。