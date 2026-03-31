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▲台北市宣布托嬰新政。（圖／北市府提供）

▲台北市宣布托嬰新政。（圖／北市府提供）

備戰2026選戰，台北市長蔣萬安持續推出新政，繼推出「育兒減少工時計畫」後，他今（31）日視察托嬰中心後宣布大利多，包括公辦托嬰中心、公辦民營社區公共托育家園、準公共托嬰中心/保母等的嬰類型，第一胎市府提供補助，第二胎以上全部免費。蔣萬安今日視察大安托嬰中心，並宣布托嬰新政。蔣萬安表示，最重要第一個亮點是校校有公托，公托的量能增加，今年盤點16處總共12個行政區，每一區選定一個學校，另外還有4處公共空間，讓台北市公托可以增加220個名額。蔣萬安說，第二個亮點是推出全國最高的托育補助，以及全國首創公托與準公托免費，預計有7成送托家庭、85000個孩子都可以享受到福利，市府會持續努力，能減輕育兒家庭的負擔，最重要是補助是能讓包括小家園，也就是公托能力比較少的公托他們的經費負擔，跟公托是齊平，另外準公托負擔非常接近公托的經費，讓所有育兒家庭爸媽可以無後顧之憂，可以依照自己的需求選擇最適合的送托方式。北市府指出，公辦民營社區與公共托育家園原補助金額4000元，市府2026年7月起增加補助2000元；準公共托嬰中心/保母原補助金5000元，2026年7月起增加補助3000元，達到8000元。第一胎市府提供補助，公辦托嬰中心補助後自費額1500元、公辦民營社區公共托育家園自費額從3500元降至1500元、準公共托嬰中心/保母從5500元降至2500元，第二胎以上所有托育類型全部免費。