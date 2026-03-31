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B流佔比超車A流 疾管署：仍有重症風險不能輕忽

疾管署今（31）日公布流感重症個案，一名較年輕的患者為北部10多歲男童，本身沒有潛在疾病，未施打本季流感疫苗，3月中出現發燒、流鼻水等，更有「複視」的狀況。送醫研判為B型流感併發腦炎重症，收住加護病房。疾管署防疫醫師林詠青提到，北部10多歲男童本身沒有先天潛在疾病，並未接種本季流感疫苗，經查接種紀錄，上次接種為113年。個案在3月中出現發燒、咳嗽、流鼻水，還有上腹部不適等症狀，隔天到門診就醫、開立口服藥返家後，個案當晚出現「複視」。林詠青指出，隔天個案再度前往急診就醫，治療後返家發現發燒、複視症狀持續，第三度就醫，個案意識狀態不佳，且觀察有眼球偏斜，也有低血壓，研判有腦膜腦炎。他表示，收住到加護病房治療，確診感染B型流感，住院一週後，也已轉至一般病房。林詠青說明，目前B流佔比已經超過A流，無論是哪種，常見症狀都相同，因此較難從徵兆區分，但B流的特徵包括常感染兒童、青少年，且肌肉會有劇烈痠痛等，或腸胃不適。一般雖然認為B流可能較輕微，但林詠青說，根據過往研究顯示，住院、死亡率，與A型流感相較，並沒有明顯差異，且仍有重症風險，不能輕忽。疾管署署長羅一鈞表示，目前流感就診人次9萬7千多，相較去年、前年同期都相對低許多。他預估，清明連假這個南來北往、人潮擁擠，可能會讓疫情持續，但上週的就診人次約為高點。羅一鈞表示，預期在清明連假後一兩週，疫情就會下降。