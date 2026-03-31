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台新新光金控今（31）日舉行法人說明會，並公布去（2025）年全年稅後淨利新台幣374億元，年成長86%，創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.91元，稅後股東權益報酬率11.52%，每股淨值為17元。總經理林維俊表示，隨著子公司整併推進與3大核心業務動能延續，今年在金融市場波動中仍可維持穩健成長。至於投資人關心的股利政策，他強調，由於獲利比2024年好，將向董事會建議比去年好的股利，而且以現金為主，是否配發股票股利還在考慮中。林維俊指出，金控自去年7月完成換股合併以來，整體營運繳出亮眼成績，銀行、壽險及證券3大引擎同步成長，其中子公司台新銀行2025年總放款餘額達1.8兆元，年成長8.4%，淨利息收入339億元，年成長15.3%。另外，受惠於財富管理及信用卡業務動能強勁，淨手續費收入為171億元，年增17.3%，全年稅後淨利達214億元，年成長15.6%。合併新光銀行自7月24日至12月31日的獲利之後，銀行子公司合計稅後淨利為253億元，年成長37%；除獲利大幅成長，整體資產品質亦維持穩健。至於壽險子公司部分，由於保費穩健成長以及投資收益增長挹注，台新人壽及新光人壽2025年合併稅後淨利77億元，年增525%，其中包括台新人壽全年稅後淨利21億元，以及新光人壽自7月24日至年底之獲利貢獻。新光人壽新契約CSM達649億元，年成長69%，主要受惠於保障型商品銷售動能強勁；另，外幣保單占初年度保費（FYP）比重達68%，有助提升資產負債匹配效率並降低避險成本。在證券子公司方面，台新證券全年稅後淨利24億元，合併元富證券7月24日至12月31日的獲利後，稅後淨利48億元，年成長達105%。展望今年，林維俊認為，AI帶動全球需求強勁，加上台灣經濟成長動能穩健，企業融資、資本支出及貿易金融需求可望提升，有利銀行放款與金融服務發展；同時企業與個人財富累積，也將帶動財富管理與保險需求成長。不過，林維俊也提到，外部不確定性仍高，包括地緣政治風險及美國聯準會利率政策走向，均可能影響市場波動，金融市場仍需審慎應對，台新新光金未來將持續深化銀行、保險與證券3大業務整合，並推動數位轉型與永續策略，朝國際一流金融機構邁進，同時為股東與客戶創造長期穩定價值。至於股利政策，林維俊強調，股利水準以獲利為基礎，強調穩定性，且可以長期執行的，不希望股利變動太大，也會參考同業水準，提出具競爭力的配發方案，與股東共享成果。由於去年獲利比前年好，他表示，將向董事會提出比去年好的股利，而且以現金為主，是否配發股票還在考慮中。至於壽險子公司獲利是否上繳金控，這部分則要由金管會決定。