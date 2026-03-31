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▲拖吊蟑螂不僅向車主索取天價拖吊費，甚至還會動用人多勢眾的方式包圍車主恐嚇。（圖／新北刑大提供）

近期惡質「拖吊蟑螂」流竄，鎖定雙北及桃園地區車輛發生故障、急需救援的民眾，假藉提供拖吊服務，實則在車輛拖吊完成後強索「天價」拖吊費。繼「小崔拖吊」主嫌崔姓男子被逮後，新北市刑警大隊日前再接獲民眾報案，查出該集團前成員蔡姓與許姓男子另起爐灶，利用網路廣告誘騙不知情車主，待車輛上架後便以扣留、拍賣等言語恐嚇，強行索要數萬元不等之高額費用。警方獲報後隨即報請新北地檢署指揮偵辦，順利將蔡、許等8人拘捕到案。據了解，蔡姓與許姓主嫌脫離「小崔集團」後另起爐灶，打著「道路救援與拖吊服務」的幌子重操舊業。該集團每月砸下新台幣15萬元投放網路廣告，專門鎖定車輛拋錨的車主。當民眾上鉤求助時，嫌犯會刻意隱瞞真實計價方式，僅用「出車基本費加里程數」等含糊話術帶過；接著便誘導被害人互加通訊軟體，傳送暗藏天價收費條款的訊息，並頻頻催促對方回覆「同意救援」以留下文字紀錄設局。待車輛一上架拖走，集團便露出真面目，以人多勢眾的方式包圍車主，強索數萬至十萬元不等的離譜天價。若被害人拒絕，惡煞便會飆罵、作勢毆打，甚至出言恐嚇「依法可扣車30天並直接拍賣」。警方深入調查發現，該詐騙組織分工極度精細，旗下設有「幕後控台」、「拖吊司機」與「現場助手」三大部門。專門負責恐嚇的成員甚至會逼迫無力付款的車主簽下車輛讓渡書，直接把車拔走藏匿於疏洪道內，讓被害人求助無門。新北市刑警大隊獲報後，報請新北地檢署指揮偵辦，並在愚人節前夕一舉收網，將蔡姓、許姓主嫌等8名共犯全數拘捕到案。經檢方複訊後認定，蔡、許兩人涉犯《組織犯罪防制條例》、三人以上共同詐欺取財、恐嚇取財及強制等多項重罪，且有滅證、串供與反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；至於其餘共犯則無羈押必要，分別以1萬至10萬元不等金額交保候傳。