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点爭鮮x點點心！鮮蝦玉子燒「豬仔流沙包」開箱 爆漿銀絲卷好吃

▲點點心「豬仔流沙包」入侵点爭鮮，換上鮮蝦、玉子燒新造型，變身爆漿銀絲卷。（圖／記者蕭涵云攝）

▲点爭鮮x點點心「玉子鮮蝦豬仔流沙包」領軍，推薦必吃整隻「避風塘香蟹握手卷」。（圖／記者蕭涵云攝）

跨界聯名！点爭鮮x點點心限定菜單價格一次看

▲點點心則有「点爭鮮壽司豬仔包」，搭配「軟殼蟹臘味煲仔飯」等新菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲推薦甜點飲料控到点爭鮮可嘗鮮「楊枝甘露雪酪冰」、「港式凍鴛鴦」。（圖／記者蕭涵云攝）

点爭鮮MAGiC TOUCH聯名緯豆集團點點心！推出港日混血的鮮蝦、玉子燒造型「豬仔流沙包」，還變身爆漿銀絲卷，還有火炙松露鮭燒賣、避風塘香蟹握手卷等新菜，菜單價格、開賣資訊一次看。緯豆集團點點心最受歡迎的「爆漿豬仔」入侵迴轉壽司店！與爭鮮集團旗下品牌「点爭鮮MAGiC TOUCH」展開聯名，即日起至5月18日，全新港日混血限定菜色上桌。最搶眼的莫過於點點心招牌必吃的「豬仔流沙包」，戴上鮮蝦與玉子燒造型頭套，萌度破表；再將外層炸至金黃酥脆有如銀絲卷，点爭鮮MAGiC TOUCH除了開吃鮮蝦與玉子燒新造型「玉子鮮蝦豬仔流沙包」118元，推薦把港點當米飯覆蓋的「火炙松露鮭燒賣」90元、整隻「避風塘香蟹握手卷」120元，還有香辣「辛鮮牛肚盛」60元及「鮮味入魂茶碗蒸」90元，並能搭配「楊枝甘露雪酪冰」90元、「港式凍鴛鴦」50元。點點心則有「点爭鮮壽司豬仔包」118元、必吃整隻「軟殼蟹臘味煲仔飯」298元、「芥末金絲龍鬚蝦」158元，以及「點點鮮味海鮮粥」198元、「海王豆腐煲」328元、「雪山酥皮叉燒包」128元（部分餐點限定門市販售）。