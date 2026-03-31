点爭鮮MAGiC TOUCH聯名緯豆集團點點心！推出港日混血的鮮蝦、玉子燒造型「豬仔流沙包」，還變身爆漿銀絲卷，《NOWNEWS今日新聞》記者今（31）日搶先開箱，實際試吃一口咬下，從豬仔鼻孔迸發鹹甜奶皇流沙，真實口感酥脆焦香好好吃。還有火炙松露鮭燒賣、避風塘香蟹握手卷等新菜，菜單價格、開賣資訊一次看。
点爭鮮x點點心！鮮蝦玉子燒「豬仔流沙包」開箱 爆漿銀絲卷好吃
緯豆集團點點心最受歡迎的「爆漿豬仔」入侵迴轉壽司店！與爭鮮集團旗下品牌「点爭鮮MAGiC TOUCH」展開聯名，即日起至5月18日，全新港日混血限定菜色上桌。
最搶眼的莫過於點點心招牌必吃的「豬仔流沙包」，戴上鮮蝦與玉子燒造型頭套，萌度破表；再將外層炸至金黃酥脆有如銀絲卷，《NOWNEWS今日新聞》記者今搶先開箱「玉子鮮蝦豬仔流沙包」，實際試吃一口咬下會爆漿，真實口感酥脆又焦香，鹹甜奶皇流沙還從豬仔鼻孔迸發，好玩又好吃。
跨界聯名！点爭鮮x點點心限定菜單價格一次看
点爭鮮MAGiC TOUCH除了開吃鮮蝦與玉子燒新造型「玉子鮮蝦豬仔流沙包」118元，推薦把港點當米飯覆蓋的「火炙松露鮭燒賣」90元、整隻「避風塘香蟹握手卷」120元，還有香辣「辛鮮牛肚盛」60元及「鮮味入魂茶碗蒸」90元，並能搭配「楊枝甘露雪酪冰」90元、「港式凍鴛鴦」50元。
點點心則有「点爭鮮壽司豬仔包」118元、必吃整隻「軟殼蟹臘味煲仔飯」298元、「芥末金絲龍鬚蝦」158元，以及「點點鮮味海鮮粥」198元、「海王豆腐煲」328元、「雪山酥皮叉燒包」128元（部分餐點限定門市販售）。
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緯豆集團點點心最受歡迎的「爆漿豬仔」入侵迴轉壽司店！與爭鮮集團旗下品牌「点爭鮮MAGiC TOUCH」展開聯名，即日起至5月18日，全新港日混血限定菜色上桌。
点爭鮮MAGiC TOUCH除了開吃鮮蝦與玉子燒新造型「玉子鮮蝦豬仔流沙包」118元，推薦把港點當米飯覆蓋的「火炙松露鮭燒賣」90元、整隻「避風塘香蟹握手卷」120元，還有香辣「辛鮮牛肚盛」60元及「鮮味入魂茶碗蒸」90元，並能搭配「楊枝甘露雪酪冰」90元、「港式凍鴛鴦」50元。
點點心則有「点爭鮮壽司豬仔包」118元、必吃整隻「軟殼蟹臘味煲仔飯」298元、「芥末金絲龍鬚蝦」158元，以及「點點鮮味海鮮粥」198元、「海王豆腐煲」328元、「雪山酥皮叉燒包」128元（部分餐點限定門市販售）。