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從結果來看，核心被告均遭重判也成為觀看熱度飆升的重要原因。前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，因違背職務收受賄賂、公益侵占及背信等罪，合併判處17年徒刑；台北市議員應曉薇涉違背職務收賄及洗錢，判15年6月；威京集團主席沈慶京則因主管事務圖利罪，判處10年徒刑。三人刑度皆屬重刑，也讓觀眾不免好奇，試圖從宣判過程中，理解法院如何做出這樣的認定、被告在判決當下的反應，以及整起京華城案最終被司法如何定性。
辯論落幕！宣判倒數與庭外政治攻防 （12月24日辯論終結｜1.7萬次）
排名第二的，則是2025年12月24日辯論終結的影片。這一天的看點，在於法院正式宣告全案11名被告均已完成辯論，並訂於2026年3月26日下午2時30分宣判，等於為這場纏訟已久的司法攻防，劃下進入倒數的明確時間點。合議庭同時諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗均須到庭聆判，若無故不到庭可拘提。對外界而言，這不只是程序上的收尾，更象徵京華城案從漫長審理正式走入「等判決」階段，因此吸引大批民眾回頭補看。
不過，12月24日之所以能衝上第二，還有一層原因是庭外發言極具話題性。柯文哲在庭訊結束後受訪，痛批少數檢察官如同「老鼠屎搞壞一鍋粥」，更點名總統賴清德，稱其「快要變成明崇禎皇帝了」，強烈政治語言瞬間拉高外界關注。同一天的法庭內容也頗具戲劇張力，柯文哲最後陳述提到父親病逝的遺憾，還稱黃國昌雖然講話咆哮、但人很正直；沈慶京則引用《無言的結局》歌詞「也許已沒有也許」訴說委屈；應曉薇則以平安夜為引子，稱盼世上不再有人遭受與她一樣的苦難。也因此，這支影片不只是程序節點，更集結了被告最後陳述、政治攻防與情緒宣洩等多重元素，點閱自然緊追在後。
攻防開打！檢辯正面交鋒首日全紀錄（12月15日辯論首日｜1萬次）
至於排名第三的2025年12月15日，則是言詞辯論程序首日，也是法庭公播錄影正式啟動的起點。這一天的重要性，在於它代表京華城案正式進入檢辯正面交鋒的核心階段。檢方從京華城容積爭議的歷史脈絡談起，直指本案的關鍵在於，威京集團多年爭取恢復原有樓地板面積未果，最後透過都市計畫變更與20%容積獎勵「繞道而行」，而柯文哲任內正是整起案情推進的關鍵轉折。檢方也在論告中強調，京華城案是量身打造、獨一無二的容積獎勵，並質疑市府在程序與實質上都出現重大違法圖利問題。
同樣讓這支影片爆出高流量的，是法庭上的即時火花。檢方論告提到柯文哲2020年2月在市長室與沈慶京密會，是後續案情推進的重要轉折時，柯文哲忍不住當庭插話，連聲質疑檢方「亂說」、「又在亂說」，場面一度被審判長制止。加上檢方公開回應柯文哲過去屢次批評檢察官「邪惡」、編故事等說法，強調公訴是依據客觀事實與卷證內容，希望「不要再有下一個京華城案」，使首日辯論不只是程序開場，更充滿強烈對抗感。對許多觀眾來說，這支影片最像整起案件的「攻防序章」，也是為何即便不是宣判日，仍能擠進前三名的重要原因。
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