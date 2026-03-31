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為了防範業者藉中東戰事不法囤積塑料原料、製品或囤積、哄抬價格，由法務部召集跨部會「物價聯合稽查小組」於今（31）日執行稽查，力求民生物資供應無虞。此次聯合稽查，係由法務部召集經濟部、財政部、農業部、公平交易委員會、行政院消費者保護處、法務部調查局等跨部會共同執行。此次受稽查之業者為塑膠袋製造商與盤商，廠址分布桃園、雲林、高雄地區，稽查行動於今日上午十時於各地同步展開。稽查重點在於釐清塑膠袋製造商是否有囤積原物料、盤商是否有異常囤貨或聯合漲價等情。稽查小組已請業者說明查核期間內，進銷對象、價格變動情形與漲價原因，並提供相關資料勾稽核對，後續若發覺違法，將移由權責機關嚴懲速辦。此外，法務部責由臺灣高等檢察署啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，各地方檢察署於本周陸續召集「查緝民生犯罪小組」聯繫會議，與地方行政機關保持密切聯繫，隨時掌握轄區是否有物價波動與異常囤貨之情事，一旦發覺不法，將立即發動犯罪偵查，嚴查速辦，絕不寬貸。法務部呼籲業者秉持社會責任，民眾發現廠商有哄抬、囤積或不合理漲價，可撥打0800-007007檢舉專線，提供相關不法情資、事證，政府將迅速因應，積極查明，依法究責，持續維護國內民生物價穩定，捍衛國人消費權益。