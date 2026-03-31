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7-11愚人節美食開箱測評！最美味是「它」

▲「這不是菠蘿麵包」售價30元，外觀看起來是菠蘿麵包上層的造型，不過吃起來更像是美式軟餅乾，跟真正菠蘿麵包上層吃起來並不一樣。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11愚人節美食開賣！滷肉飯恐怖外型嚇壞一片人

7-11愚人節美食官方原訂明（1）日正式開賣，不過已經有不少門市偷跑上架，這次話題美食包括「盲盒飯糰」、「冰冰堡」、「這不是抹茶鬆餅」等，網友也紛紛開箱分享試吃心得，美味度獲得民眾一致推薦的是「這不是菠蘿麵包」，而光外型就嚇壞網友的，則是「這不是滷肉飯」，長型的澱粉製品加上滷汁，讓一票網友嚇喊長得好像蟲卵，自己不吃也一定要買給朋友吃！7-11本次愚人節推出超過20款創意美食，且在今（31）日就被眼尖網友發現，不少門市已經提早上架開賣，特殊外型的限定美食也在社群引發討論。愚人節美食討論度高的包括「統一布丁 焦糖出走咘布」、「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」、「盲盒海苔御飯糰」、「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」、「翻轉肉鬆飯糰」、「鮮蝦翻轉沙拉」、「這不是抹茶鬆餅」、「這不是菠蘿麵包」。其中就有Threads網友發文推薦「這不是菠蘿麵包」，並分享自己的試吃心得「欸～你們這款要買！這次新品第一名頒發給他，是平替版的軟餅乾，下午茶、單吃都好吃，是好吃的軟餅乾（售價30元），完全嚇壞能一直賣下去」。各社團也有網友分享開箱心得「這很好吃」、「吃起來就是美式餅乾的味道」、「這次愚人節最喜歡的品項」、「剛吃完，比較像餅乾口感」、「這次新品第一名頒發給他，是平替版的軟餅乾，下午茶、單吃都好吃」。《NOWNEWS》記者實際試吃，雖說外觀看起來是菠蘿麵包上層的造型，不過吃起來更像是美式軟餅乾，跟真正菠蘿麵包上層吃起來並不一樣，喜歡吃Subway餅乾的一定要衝一波，且甜度下降滿多的，以美式餅乾來說售價30元CP值非常高。除了美味第一名外，也有民眾曬出「這不是滷肉飯」」的真實開箱照片，長條狀澱粉製品搭配深色滷汁，驚人外型瞬間掀起討論。一票人嚇喊「這看起來超像蛆」、「打開被嚇到，以為是小蟲」、「齁呦這個是麵包蟲」、「這也太可怕」、「我以為是蛆」、「光看到就不會想吃」、「這外型很恐怖欸」。雖然外型驚人，不過實際開箱試吃心得表示「還不錯，只不過米是義大利麵的口感，會有點不習慣」。而事實上，根據7-11官方介紹，這款特殊造型的主食並不是真的白米飯，而是使用「米型麵」，搭配經典蝦米肉燥油香包。米型麵外型雖然像米粒，不過是由小麥製成，並非真正白米，特點是容易吸附湯汁，口感就像結合義大利麵與白米飯外觀的料理。「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」雖然外表相當衝擊，不過實際上芝麻奶磚超級香濃，喜歡芝麻風味的可以點冰飲，將奶磚另外拿出來當甜品吃，因為若是加入熱飲，就會融化進飲料裡。「冰冰堡」就是霜淇淋夾入熱狗堡，微妙的很適合，麵包可以降低霜淇淋甜度，更容易把整份吃完。