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國票金控今（31）日召開法人說明會，總經理陳冠舟表示，國票金去（2025）年稅後淨利為22.95億元，年成長5.73%，每股稅後盈餘0.63元，每股淨值12.70元，整體獲利表現穩健，今年前2月稅後淨利6.91億元，年成長達113.78%，主要受惠股債市場交投熱絡，操作得宜，惟後續美伊戰爭拖累市場，須審慎看待。此外，為強化樂天國際銀行核心資本健全度，支持其長期經營與發展，國票金控及日方股東董事會均已決議通過參與樂天銀行增資計畫，後續將於4月中旬樂天銀行股東常會通過私募增案後，提送主管機關申請核准，資金到位的時間，最後仍須投審司審查許可，預估時程是6、7月之間。在子公司營運表現方面，國際票券受惠於美國聯準會（Fed）自2025年以來累計降息3碼，外幣債券資金成本下滑、利差大幅改善，外幣債券養券收益已由負轉正，並加上台幣債券養券收益及買賣斷利益持續挹注，帶動債券業務獲利明顯回升。2025年國際票券子公司整體稅後淨利達19.17億元，年成長13.88%。國票證券2025年獲利來源以經紀業務、權證發行及資本市場業務為主。雖然台灣股市受惠全球人工智慧（AI）需求強勁帶動，加權股價指數全年大漲約25.74%，但亦受到美國關稅政策變化影響，證券市場量價波動加劇，國票證券將持續優化客戶結構、提升經紀業務市占率，以追求平穩獲利。2025年國票證券子公司稅後淨利為14.98億元。在投資業務方面，國票創投子公司受惠於投資有價證券出售及評價損益表現良好，搭配穩健股利收入挹注，2025年投資本業獲利達1.65億元，創近年來新高。至於今年前2月國際票券及國票證券稅後淨利分別為4.96億元及4.52億元，年79.56%及274.98%，其中票券子公司的外幣債券養券業務持續貢獻獲利及年初部份債券資本利獲得實現；證券子公司則因證券市場日均量及台股指數大幅攀升，推動經紀業務與自營業務獲利同步成長。惟國票創投子公司因持股評價利益較去年同期減少，且轉投資大陸國旺租賃出現虧損，整體獲利較去年同期減少47.34%。國票金表示，自美國於2024年啟動降息循環，並於2025年累計降息3碼以來，外幣債券附買回（RP）成本明顯下滑，集團旗下國際票券及國票證券子公司的外幣債券業務損益已全面轉正，未來將持續掌握市場時機，動態調整台、外幣債券部位置換，不僅追求交易獲利，也逐步提升整體部位收益率，進一步優化投資組合結構。在授信業務方面，將持續關注國內大型投資開發案、綠能產業及ESG相關機會，以提升授信利差，同時積極開發並推動符合「永續發展票券」之授信客戶，擴大綠色金融布局。同時，為拓展國內中型企業企金市場，國票金2024年設立國票金租賃公司，與集團旗下國際票券合作協銷開發客源，有效延伸集團客戶基礎及綠能融資業務深度，為中型企業提供多元且具彈性的融資服務。國票金租賃成立首年即達損益兩平，2025年小幅獲利，業務發展穩健，為本金控增添多元收益來源。此外，樂天銀行在企金聯貸參貸業務快速成長帶動下，存放比持續改善，在法人存款業務成長亦有顯著的成長。目前樂天國際商業銀行積極擴大生態圈布局，並全面開辦企業存放款業務，預期有助於加速提升存放比、擴大利差效益，進而縮短損益兩平時程。由於國票金為利基型投資銀行金控，獲利與景氣連動性較高，國票金強調，未來將持續強化對利率、股市等波動性指標的即時監控與風險曝險評估，審慎檢視集團資產配置與流動性水位，避免資產或市場過度集中，並依據最新市場情勢調整交易與營運策略，以維持穩健獲利表現。同時，國票金控亦將積極推動永續經營，提升市場評價，期能帶動公司價值與股東報酬同步成長。