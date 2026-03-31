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記憶體族群31日跌勢慘重，受到美光重挫拖累，南亞科、旺宏打入跌停，力積電跌幅達8.6%、華邦電一度翻紅但終場也跌3%。相較去年漲幅動輒翻倍的驚人表現，上檔壓力大。財經作家「不敗教主」陳重銘也在臉書發表看法，他表示，對這波記憶體熱潮，「一張也沒有進。」原因就在於過去曾親身經歷DRAM產業大起大落，對這類景氣循環股始終保持高度戒心。陳重銘回憶，2007年Windows Vista上市時，市場同樣曾因看好記憶體需求大增而掀起投資熱潮，當時他也曾買進力晶與茂德等股。不過，後來兩家公司最終都走向衰退，自己手中的力晶甚至是在3元賣出，茂德則在1元，這段經驗也讓他從此對記憶體股敬而遠之。他指出，台灣過去曾大力發展DRAM與LCD產業，甚至喊出「兩兆雙星」，但最後卻變成投資人心中的「兩兆傷心」，背後關鍵就在於供過於求與削價競爭。陳重銘認為，DRAM產業最大的風險，本來就是太容易陷入供給失控，究其主因為製程技術並不困難。因此一旦價格上漲、前景看起來轉佳，廠商往往就會大幅擴產，但等到產能全面開出後，市場又很可能重新掉入價格崩跌的惡性循環。他直言，記憶體產業的特性，就是業者之間競爭激烈，大家都想透過擴產來壓低成本、搶市占，但最後常常被新增產能反過來淹沒。若未來AI帶動的需求成長，跟不上廠商擴產速度，歷史有可能再次上演。除了供給端風險，陳重銘也提到另一項市場擔憂，就是技術進步可能改變未來記憶體需求。他表示，現在軟體與系統端已經開始透過資料壓縮等方式，嘗試降低對記憶體的依賴，這也會成為影響產業前景的變數之一。Google近期發表TurboQuant技術，被市場認為是對記憶體族群的龐大威脅，因為該技術有可能讓伺服器使用更少記憶體跑模型。陳重銘表示，當DRAM價格上升時，軟體服務業者不可能坐等成本壓力擴大，一定會想辦法透過技術手段改善效率、減少硬體需求。在這樣的背景下，陳重銘坦言，自己目前仍看不清楚記憶體供需之間的真正平衡點，因此寧可選擇觀望，不貿然進場。他也提醒投資人，若接下來看到記憶體廠商持續大舉擴產，就要提高警覺。