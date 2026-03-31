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台中市議會今(31)日進行專案報告，市議員陳俞融、陳淑華針對台中市公車營運困境質詢指出，儘管市府多次調增運價並要求加薪，但公車駕駛缺額仍維持一成以上，且面臨嚴重的「高齡化」危機，高達62%的駕駛超過50歲，恐引發集體退休潮，要求市府拿出具體對策，別讓「交通任意門」淪為口號。陳俞融指出，目前台中公車駕駛員額應為1,420名，實際僅1,265名，缺額達155人。她批評，雖然112年及114年兩次要求業者加薪合計8,000元，但市區公車司機月薪（含加班費）僅約3.5萬至4.5萬元，反觀具備同樣職照需求的物流、宅配產業或科技廠接駁車，月薪已達5萬至6萬元以上。面對跨業競爭，現有的加薪幅度無異於「杯水車薪」。陳俞融更揭露公車駕駛年齡結構呈現嚴重的「倒金字塔」，50歲以上的高齡駕駛佔比高達62%，而30歲以下的年輕新血僅佔4%。她質疑，報告對此危機隻字未提，若退休潮集中爆發，缺口將失控。她要求市府應主動與職訓局合作培訓，而非被動等待業者發放獎金。議員陳淑華則直指，台中市每年投入近30億預算補貼免費公車，服務品質卻未提升。因人力不足導致的「脫班、減班、誤點」已成日常，甚至有學生因公車客滿擠不上或班次不準點，被迫由家長接送。她強調，目前人力缺口依她的資料顯示已達202位（約14%），若勞動條件不改善，公共運輸將持續萎縮。交通局長葉昭甫表示，駕駛荒是疫情後的結構性問題，交通部也已關注高齡化現象。市府目前除持續與業者討論產業轉型，也正試辦「自駕公車」，希望透過科技化手段平衡人力缺工，並落實開源，吸引更多市民搭乘。