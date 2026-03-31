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電影《陽光女子合唱團》近來進軍中國市場，官方微博自稱「中國台灣」引發台灣部分觀眾反彈，演員群也受到影響，由其過去零負評的鍾欣凌，在Threads上掀起一波脫粉潮，不過就在大家關心電影大賺人民幣的同時，吳慷仁的首部陸劇《危險關係》默默在今（31）晚上線，當初他也是因為進軍中國市場被罵，好不容易才完成一部作品，仍讓不少觀眾期待影帝的表現。吳慷仁去年宣布到中國發展，引發不小爭議，一舉一動都是關注焦點，而如今他與孫儷合作的陸劇《危險關係》將在今晚7:30於愛奇藝首播，比起過往大片上線之前的宣傳，該劇可說是非常默默，只有在微博、愛奇藝官方IG發海報，也沒有找媒體發稿。從預告中可發現，吳慷仁似乎是用原聲演出，有著濃厚的台灣腔，和其他中國演員的腔調聽起來有些格格不入，而此次他飾演一位醫師，在孫儷承受喪友之痛時出現，給予她溫暖和愛，但其實這都是他設下的牢籠，孫儷只是他的獵物之一，兩人共譜一段愛恨交織的情感，神秘又懸疑的劇情令人期待。