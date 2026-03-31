中國熱播古裝劇《逐玉》討論度超高，但飾演「武安侯」謝征的張凌赫，因為妝容精緻被酸是「粉底液將軍」，多家官媒都出言批評。港媒解讀，過去僅發軍政大事的官媒點評影視，背後代表中共高層整治「娘砲」的意志。
張凌赫在《逐玉》的精緻扮相被部分網友批評妝畫太濃、臉被畫太白，引發粉絲在網路上論戰。浙江省宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」也發表評論，批評當下影視劇「價值觀向顏值觀讓步」。
官媒《解放軍報》旗下公眾號「鈞正平工作室」，雖然沒有點名《逐玉》，但也發表評論稱古代戰爭題材的文藝作品中，本該陽剛的沙場將軍形象變味，過度柔化、刻意精緻，有的甚至塗脂抹粉，「我們呼喚更多飽含陽剛之氣的作品，讓這份硬朗與擔當，成為時代精神最堅實的底色」。
港媒《明報》報導指出，張凌赫粉絲起初曾反批「鈞正平」，但發現是軍方最高層的宣傳帳號後，就紛紛刪除評論，不敢再替張凌赫發聲。
報導指出，「鈞正平」平時只發軍政大事，極少點評影視，此次出手不同尋常。而首先發炮的「浙江宣傳」來頭也不簡單，其「始創人」是時任浙江省委宣傳部部長、現任中宣部副部長王綱。顯然，官媒此次炮轟「粉底液將軍」，背後代表高層旨意。
《明報》也指出，中共最高領導人對影視高度重視，曾經在一場內部會議表示，要規制「邪教式」追星、「飯圈」（粉絲圈）亂象，2021年中國也有一波對娛樂圈的監管風暴，除了整治「粉絲經濟」背後資本鏈，也針對「娘炮文化」發起整治行動。
報導續指，這場被稱為「掃娘風暴」的行動，重點是抵制男藝人濃妝艷抹等被認為過於「陰柔」的表現。但整治了5年，「娘炮」未絕，官媒因此再度重拳狙擊。
文章來源：中國透視：官媒齊轟「粉底液將軍」 背後有玄機
我是廣告 請繼續往下閱讀
官媒《解放軍報》旗下公眾號「鈞正平工作室」，雖然沒有點名《逐玉》，但也發表評論稱古代戰爭題材的文藝作品中，本該陽剛的沙場將軍形象變味，過度柔化、刻意精緻，有的甚至塗脂抹粉，「我們呼喚更多飽含陽剛之氣的作品，讓這份硬朗與擔當，成為時代精神最堅實的底色」。
港媒《明報》報導指出，張凌赫粉絲起初曾反批「鈞正平」，但發現是軍方最高層的宣傳帳號後，就紛紛刪除評論，不敢再替張凌赫發聲。
報導指出，「鈞正平」平時只發軍政大事，極少點評影視，此次出手不同尋常。而首先發炮的「浙江宣傳」來頭也不簡單，其「始創人」是時任浙江省委宣傳部部長、現任中宣部副部長王綱。顯然，官媒此次炮轟「粉底液將軍」，背後代表高層旨意。
《明報》也指出，中共最高領導人對影視高度重視，曾經在一場內部會議表示，要規制「邪教式」追星、「飯圈」（粉絲圈）亂象，2021年中國也有一波對娛樂圈的監管風暴，除了整治「粉絲經濟」背後資本鏈，也針對「娘炮文化」發起整治行動。
報導續指，這場被稱為「掃娘風暴」的行動，重點是抵制男藝人濃妝艷抹等被認為過於「陰柔」的表現。但整治了5年，「娘炮」未絕，官媒因此再度重拳狙擊。
文章來源：中國透視：官媒齊轟「粉底液將軍」 背後有玄機