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前總統蔡英文卸任後愛上爬山，日前在立委何欣純、蔡其昌陪同下到台中爬山，蔡英文今（31）日發文表示，以前在選舉時曾在台中豐原住過一陣子，謝謝何欣純帶她回來這個社區、這個家，看到以前的老鄰居非常高興，自己打趣跟老鄰居說，何欣純當立委年輕有幹勁，但常常覺得很煩，「三不五時就跟我要這個、追那個，當總統最害怕的就是這種立委」，若有機會當市長，想必是說到做到、使命必達的市長。蔡英文日前在何欣純、蔡其昌陪同下到台中爬山，今日發文表示，以前選舉的時候，曾經住過台中豐原一陣子，謝謝何欣純帶她回來這個社區、這個家，看到以前的老鄰居，非常高興。蔡英文表示，自己跟老鄰居們說，當立委年輕又有幹勁，但是也實在是常常讓她很煩。以前當總統的時候，為了選區裡的事，何欣純三不五時就跟她要這個、追那個，「當總統最害怕的就是這種立委」。蔡英文強調，但是對人民來講，最好的也是這種立委，什麼事都會替人民預先想到、追蹤進度。所以相信何欣純如果有機會當上台中市長，「也必定是說到做到、使命必達的市長」。