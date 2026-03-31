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▲游鴻明（如圖）一向是走高大帥氣的浪漫情歌王子路線，今年演唱會，他想增添更多明亮的元素，會在服裝上有大突破。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲游鴻明（如圖）今年開啟《敵不過想念》演唱會巡演，之前台北站已完售，加開高雄巨蛋一場。（圖／記者吳翊緁攝影）

情歌王子游鴻明睽違近20年，終於再度舉辦大型巡迴演唱會！過去總給人木訥、唱著悲情催淚情歌印象的他，私底下其實是個超陽光、幽默的浪漫人夫。與老婆結婚29年的他，曾在旅行時因想吃中式炒飯、老婆想吃西方料理，夫妻倆意見不合而吵架。今年在高雄巨蛋的演唱會，他表示換上出道以來最大膽的亮色系服裝，被問到是否需要向太座報備尺度？他更幽默笑喊：「不會啦，她每天在家看到的都更大膽！」為了應付長達兩個半小時的演唱會，身高本就高䠷的游鴻明透露，自己一直有在維持體態與中氣，但刻意不把自己練得太壯碩，以免肩膀變寬造成負，也希望看起來是瘦瘦的。這次演唱會他將一改過往的悲傷情歌的標籤，換上色彩明亮、剪裁大膽的服裝，表現他真實活潑、愛交流的陽光性格。被問到私下是否也是個浪漫的人？游鴻明笑說：「我們寫歌的人一定是浪漫的，不然寫不出情歌！但我不會『隨時』製造浪漫。」對他而言，最極致的浪漫，是每年固定排開一段時間，帶著老婆來場長達一個月的雙人自駕旅行。前年夫妻倆才剛去南法自駕並拍了一系列美照，今年演唱會結束後打算直奔南美洲亞馬遜河，明年甚至已經規劃好要去北非，超狂的寵妻行程閃瞎眾人。除了太座，游鴻明的超正女兒同樣是粉絲關注的焦點。他忍不住吃醋笑說：「我隱隱約約發覺，許多年輕一輩期待我女兒出現的程度，比期待我還多！」他也鬆口，這次演唱會來賓都是重量級，但他想先保密，外界也期待女兒到時會如願現身。游鴻明年初宣布舉辦《敵不過想念》演唱會台北站，門票一開賣瞬間秒殺完售。得知票房開紅盤，他感動表示：「很久沒在台北的舞台演出，看到大家依然記得這些歌、記得我們共同的回憶，真的很珍惜這份長情的陪伴。」面對南部歌迷頻頻敲碗，游鴻明也正式宣布好消息，將於8月22日首度登頂高雄巨蛋加演一場。他表示，因為太久沒和大家見面，對南部票房其實沒有絕對的把握，因此高雄確定只會有一場。不過為了這唯一的一場，製作規模將全面升級，不僅舞台與樂隊編制更華麗，他也將特別準備多首閩南語創作歌曲，拉近與南部鄉親的距離。