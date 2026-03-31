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台積電日前宣布日本熊本第二座12吋晶圓廠，將從生產6/7奈米、12/16奈米及40奈米製程技術產品，改為生產3奈米製程。經濟部投審會今（31）日舉行會議，同意熊本二廠變更為生產3奈米製程之產品，月產能15,000片之12吋晶圓，並預計自2028年進行設備安裝設定及開始晶圓量產。投審會曾在2024年6月核准台積電，針對在日本熊本縣增資日本子公司JASM（日本先進半導體製造），預計生產6／7奈米、12／16奈米及40奈米製程技術產品，總投資額為122億美元。（約新台幣3906億元）。然而，台積電董事長魏哲家今年2月赴日時再宣布，隨著全球AI應用需求爆發式成長，台積電決定大幅調整策略，決定直接讓熊本二廠切入3奈米製程，填補了日本在最先進製程上的產業空白，投資額也預計成長至170億美元（約新台幣5442億元）。投審司副司長蘇琪彥表示，因該案在投審會就有徵詢過產業署意見，因此無須再經由核心關鍵技術審議機制，將可以直接投資。他表示，台積電此次仍是依循2024年增資52.6億元執行，並未調整投資金額；製程技術從生產6／7奈米、12／16奈米及40奈米製程技術產品調整為生產3奈米製程產品；原本月產能從6.3萬調降至月產能1.5萬片之12吋晶圓。