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美國聯邦參議院外交委員會的民主黨籍首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）近日率跨黨派訪團來台，繼昨日會見總統賴清德、國安會後，今（31）日也召開記者會，夏欣致詞提到，根據2天所聞，訪團相信台灣會致力提升作戰能力，台中市長盧秀燕聲明表態支持軍購和歡迎他們，也讓訪團感到溫暖，相信台灣跨黨派支持鞏固台美關係的態度堅定，美國也會儘快交付武器。屈希恆致詞則直白表示，台灣應儘速通過軍購。夏欣致詞開頭先輕鬆地說，昨天餐點很好吃，並開玩笑向外交部次長陳明祺致意問道，今天沒有午餐吃嗎？陳明祺笑回，今天時間不夠。接著，夏欣提到，台灣必須繼續採取積極措施（take bold steps），包括提升作戰能力，而根據2天所聞所見，「我們相信台灣會這麼做」，而台灣所有政黨聯合起來支持強勁國防支出很重要，其中不只包括要向美國購買重要武器，也是為了增強台灣不對稱作戰的能力。同時，台灣也已經成為無人機、導彈防禦等新式作戰能力的創新熱點，這點她和訪團昨天也有看到。夏欣說，近期民調也顯示，大部分台灣民眾了解增強國防支出的急迫性，她要特別感謝台中市長在一份溫暖的歡迎聲明中表達清楚的支持，以及橫跨政黨光譜的強力支持。在即將離台之際，她比之前更加相信（convinced），台灣跨黨派支持鞏固台美關係的態度堅定。此後美國也會信守承諾，盡快交付武器。夏欣也指出，訪團昨天見到總統賴清德、聽取國安會簡報，今天晚點要拜訪立法院長韓國瑜，接近2天的會面下來，台美夥伴關係顯見比以往更重要，台海地區的穩定性和經濟基礎仰賴雙方的努力，這份夥伴關係也是建基於共享的民主、人權價值，以及法治尊重，還有雙方破紀錄的貿易、投資往來，對區域安全的共同付出等。