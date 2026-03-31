日本旅遊注意！北海道將從4月1日正式向投宿道內旅館、民宿的旅客課徵「住宿稅」；此外，包括札幌市在內的15個市町村也將開始徵收各自獨立的住宿稅，加上已經實施的3個町村，合計將有18個市町村出現雙重課稅的情況。
根據讀賣新聞報導，北海道當地各住宿業者，目前正忙於宣傳這項新制，並準備相關應對措施。在札幌市中央區的飯店「Business Inn Norte 中島公園」，自上個月起就在大廳設置公告，通知自1日起將開始徵收北海道與札幌市的住宿稅。
札幌市的獨立住宿稅每人每晚住宿費未滿5萬日圓課200日圓，5萬日圓以上則課500日圓。再加上北海道的住宿稅後，將會變成：未滿2萬日圓課300日圓、2萬至未滿5萬日圓將課400日圓、5萬日圓以上課1000日圓。公告中也標示了相關內容，並以英語、韓語等語言提醒，以方便外國旅客理解。
課稅對象不僅包括飯店、旅館與民宿，也包含如Airbnb等住宿型態，住宿費也不包含餐費、消費稅，另外，若是以教育為目的的住宿，例如修學旅行，則不在課稅範圍內。
住宿稅額方面，多數地區採用依住宿費用不同而課徵的「分級定額制」，而自2019年起率先導入住宿稅的俱知安町，採用按比例課稅的固定稅率制。自4月起，在維持定率制的同時，稅率將從2%提高至3%，
北海道政府預估，住宿稅每年可帶來約45億日圓的稅收，並將設立基金專款專用，與一般財源區分。由於繳納時間存在落差，首年度（2026年度）預估稅收約為32億日圓，扣除相關經費後，約25億日圓將以補助金形式發放給觀光業者，用於購置設備等，以提升服務品質。
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札幌市的獨立住宿稅每人每晚住宿費未滿5萬日圓課200日圓，5萬日圓以上則課500日圓。再加上北海道的住宿稅後，將會變成：未滿2萬日圓課300日圓、2萬至未滿5萬日圓將課400日圓、5萬日圓以上課1000日圓。公告中也標示了相關內容，並以英語、韓語等語言提醒，以方便外國旅客理解。
課稅對象不僅包括飯店、旅館與民宿，也包含如Airbnb等住宿型態，住宿費也不包含餐費、消費稅，另外，若是以教育為目的的住宿，例如修學旅行，則不在課稅範圍內。
住宿稅額方面，多數地區採用依住宿費用不同而課徵的「分級定額制」，而自2019年起率先導入住宿稅的俱知安町，採用按比例課稅的固定稅率制。自4月起，在維持定率制的同時，稅率將從2%提高至3%，
北海道政府預估，住宿稅每年可帶來約45億日圓的稅收，並將設立基金專款專用，與一般財源區分。由於繳納時間存在落差，首年度（2026年度）預估稅收約為32億日圓，扣除相關經費後，約25億日圓將以補助金形式發放給觀光業者，用於購置設備等，以提升服務品質。