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115年中央政府總預算卡關215天，藍委林德福今（31）日質詢時，盼行政院長卓榮泰擱置爭議，先動支718億新興預算，否則公文卡在行政院，受影響的是人民日常生活，不過卓榮泰則重申，中華民國公務員從沒像今年，可用預算在未知狀態，過程中兩人舌槍唇戰，林嗆當初軍人加薪，卓榮泰堅持沒過，過去沒這樣，卓則回擊「我不能當違憲院長」，重申3兆多總預算的重要，更指出50億災損金很急迫，不過林德福則說「全部都過喔？你甲咖賣（想得美）」立法院今天繼續施政總質詢，藍委林德福關心115年度總預算僵局，稱無意跟卓榮泰爭鋒相對，希望卓榮泰擱置爭議，務實往前看。根據《預算法《54條，立法院同意先行動支的新興預算718億，主計長陳淑枝也證實依法可以動支，立法院同意行政院動支預算，主計總處公文卻卡在行政院，受影響是人民的日常生活，新興計畫的預算若經過立法院審議，有刪減的時候，也可由各機關相關經費調整支應，或補列以後年度預算，並非無解。卓榮泰則說，中華民國的公務員從沒有像今年，可用預算在未知狀態，用了可能不被承認，過去從沒有這樣，預算都要經過三讀，718意外的3兆多，不論其他，健康國家疫苗計畫不重要嗎？AI機器人、量子、矽光子、北迴之巔的觀光產業，難道不重要嗎，提升國軍戰備難道不重要嗎？這些也馬上需要。林德福指出，他們這樣做，是因為當初通過軍人加薪、警消退休金所得替代率等法案，當初通過卓榮泰堅持不給他過，過去從沒有這樣，只有他當行政院長這樣。卓榮泰則反控，他說過只要大法官解釋合憲，行政院就編追溯，如果不合憲「我不能當違憲的院長，不合憲我不能當違憲院長」，從沒有立法院幫行政院編預算，只有本屆這樣。林德福則說，過去從沒有這樣的行政院長，覆議不過又要釋憲，他歷任7屆立委，也跟卓榮泰同事過，過去從沒有這樣；卓則說，過去從立法院幫行政院編預算，最急迫的災損金50億元也沒通過，這個沒有在718億新興預算，林德福則說，「很簡單啊，你就提出，立法院通過該給的你給、該過的給過」，卓榮泰則說，「我們提出來啊，3兆350億全部提出」，林德福秒說「全部通過喔，你甲咖賣（想得美）」，卓榮泰則稱「你看，你把人民當作全部想得美，都這樣子」。