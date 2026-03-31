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總統賴清德今（31）日表示，面對威權主義不斷擴張，台灣深知唯有持續強化自我防衛能力、提升社會整體韌性，並與理念相近的夥伴深化合作，才能以實力確保區域的和平與穩定；歐洲議會安全暨防衛委員會主席史琪曼則說，歐盟與台灣應在各領域深化合作，包括安全供應鏈、半導體、資安、關鍵基礎設施及國防產業韌性等，這些不僅是經濟議題，更是安全議題，並強調歐洲支持穩定、對話、反對脅迫及任何以武力單方面改變現狀的行為，此一立場清晰且明確，同時致力採取負責任且務實的歐洲方針。賴清德接見「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」時表示，感謝歐洲議會對台灣的大力支持，像是今年1月通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，以及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。歐洲議會也支持持續深化台歐盟多面向合作與交流，不僅展現對民主價值的堅持，更證明台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴。賴清德提到，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化自我防衛能力、提升社會整體韌性，並與理念相近的夥伴深化合作，才能以實力確保區域的和平與穩定，因此，近年來台灣除了積極推動國機國造、國艦國造，以及無人載具等關鍵技術的自主研發，政府更提出為期8年、400億美元的國防特別預算規劃，希望厚植國防實力，打造更具韌性的防衛體系。今年台灣的國防預算根據北約標準，在GDP占比達到3.32%，預計在2030年之前達到GDP 5%。賴清德說，他上任後在總統府設立「全社會防衛韌性委員會」，整合中央與地方、政府與民間的力量，從民力訓練、戰略物資、醫療體系到關鍵基礎設施，全面提升國家面對各種風險和危機的應變能力，讓社會韌性成為國家安全最堅實的基礎。賴清德說，台灣長期站在第一線，對抗威權擴張以及複合式威脅，始終樂意將所累積的經驗與歐盟以及國際友盟國家共同分享，攜手維護區域和平，以及所珍視的民主生活方式。他說，期盼在訪賓及歐洲議會的支持下，台灣與歐盟能在無人機、半導體、資安、以及太空等關鍵戰略產業，建立更緊密的合作機制，共同打造安全可信、具備韌性的民主供應鏈，確保關鍵產業的安全及自主性。賴清德強調，民主國家之間的合作，從來不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值。最後，並再次感謝訪賓在地緣政治劇烈變動時訪問台灣，用行動表達支持，期盼透過此次來訪，進一步增進台歐盟的理解、信任，為未來的合作奠定更堅實的基礎，並祝福訪問圓滿順利成功。史琪曼致詞時表示，歐洲議會安全暨防衛委員會成員雖然來自不同國家及黨團，但擁有共同的目標，即希望深化理解、加強傾聽及強化與臺灣之間的合作關係。此行訪問正處於國際局勢嚴峻的時刻，並且是安全暨防衛委員會自去年正式升格為常設委員會後首次訪台，別具意義，尤其歐盟逐漸意識到安全與地緣政治的現實，像是俄羅斯對烏克蘭的非法侵略戰爭，以及中東戰爭都引起國際社會高度關注，整體戰略環境的不穩定性持續升高，各界也擔心是否會為台灣帶來新的風險。史琪曼說，歐洲高度重視相關情勢，並希望更深入了解整體局勢，從俄羅斯、中東到印太地區，無論是戰爭或戰爭威脅，均顯示當前安全環境日益不穩定且複雜，必須審慎因應。此外，台灣對歐盟具有重要意義，不僅是民主國家，也是經濟與科技上的重要夥伴，更是全球貿易體系的重要成員，台海和平穩定不僅與區域相關，也影響到歐洲的安全與繁榮。史琪曼指出，歐洲正在經歷重要轉型，受到俄烏戰爭的影響，歐洲持續加強安全與防衛等措施，希望增加投資提升戰備與韌性，並加強關鍵技術與供應鏈的安全。儘管歐洲與台灣面臨的情況不同，但都面臨共同的挑戰與影響，他強調，歐洲支持穩定、對話、反對脅迫及任何以武力單方面改變現狀的行為，此一立場清晰且明確，同時致力採取負責任且務實的歐洲方針。史琪曼表示，歐盟與台灣應在各領域深化合作，包括安全供應鏈、半導體、資安、關鍵基礎設施及國防產業韌性等，這些不僅是經濟議題，更是安全議題，期盼歐洲與台灣未來能以更務實的方式持續深化合作。