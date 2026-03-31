我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范世錡疑似受到于朦朧案影響，被《月鱗綺紀》劇組在宣傳貼文中悄悄除名。（圖／微博@内娛君）

中國男星于朦朧在去年9月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，其中藝人范世錡還被列入虐殺于朦朧致死「死亡飯局」名單中，導致他人氣暴跌。而今（31）日，有網友發現，范世錡在原本有出演的陸劇《月鱗綺紀》宣傳貼文中被悄悄除名，疑似是受到于朦朧案的影響。而對此，范世錡工作室緊急出面澄清，強調戲份仍在正片中，但尊重劇組在宣傳方面的安排。范世錡出演的陸劇《月鱗綺紀》，在去年4月發文宣布殺青時，名單中的「友情主演」中，可以看到范世錡的名字，照片中還有他的獨照。但在今日的宣布定檔明日的貼文中，范世錡的名字卻悄悄消失了。這個改變被眼尖網友發現後，火速在微博引發熱議，猜測他是否因為受到去年的于朦朧案影響，才會被劇組除名。而對此，范世錡工作室緊急發文澄清，透露范世錡只是友情出演，劇中拍攝已全部完成，「我們尊重劇方宣發安排，也會積極溝通藝人宣傳事宜，後續物料將即時同步」，表示范世錡的戲份仍會出演在劇中。于朦朧去年離奇墜樓後，范世錡的名字被頻頻提及，還傳出一段疑似他喊要剖開于朦朧肚子的音檔，以及于朦朧墜樓前，哭喊「范小花救我，我手沒勁了」，要范世錡救他的音檔等，讓他人氣火速暴跌，日前參與演出的新劇《許我耀眼》也慘遭抵制。除了他以外，導演程青松、演員田海蓉、宋伊人、范世錡等人都被指出在「死亡飯局名單」中，遭點名是加害者之一。雖然被點名的人都已否認，但形象仍遭重創，至今都飽受影響。