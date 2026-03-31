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▲「旨醞」嚴選帝王蟹腳、活龍蝦、活鮑魚以及A5和牛等高級食材詮釋6道菜色。（圖／記者張乃文攝）

旨醞正式進駐信義區 全新春夏菜單打造10品、12品套餐

餐飲品牌「饗賓集團」（7883.TWO）2026年開春營運表現亮眼。受惠春節連假聚餐需求暢旺及新展店效益逐步顯現，2月合併營收達新台幣13.87億元，年增66.77%，改寫單月歷史新高；累計前兩月合併營收達25.5億元，較去年同期成長27.62%，展現穩健強勁成長動能。而旗下鐵板精緻料理「旨醞」也正式進駐信義區，將於4月1日於微風信義45樓開幕。饗賓集團表示，27日董事會通過2025年度財報，全年營運表現亮眼。饗賓持續貫徹本質、提升價值，實現同店成長、新店拓展與新品牌開創三大成長引擎，2025年合併營收達新台幣116.84億元，年增10.42%；稅後淨利7.45億元，每股盈餘（EPS）大幅躍升至12.60元，營收、獲利率與EPS同步改寫歷史新高。饗賓集團說明，董事會同時通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利10.08元，配發率達80%，展現公司穩健經營與強勁成長的經營能量。展望2026年，饗賓將持續貫徹本質、提升價值，以精緻的品味、精巧的設計、精準的執行，打造精品級的餐飲體驗，全年計畫新增10至15家新店，並深化與全台大型商場的合作，以放大單店營收與規模效益。饗賓集團說，在營收持續成長之際，董事會通過庫藏股計畫，預計買回1000張普通股，買回價格區間每股220元至300元，買回期間自3月28日至5月27日止，並規劃於3年內用於激勵同仁。饗賓表示，透過庫藏股制度連結同仁與公司長期發展，不僅有助提升團隊向心力與留才誘因，也展現經營團隊對公司未來營運與長期市值成長的信心。同時，股票上市預計於下半年送件申請。饗賓集團品牌策略本部副總經理李仲康說，1、2月營收成長約27%。而此次饗賓集團旗下鐵板精緻料理「旨醞」正式進駐信義區，於4月1日在微風信義45樓璀璨開幕。餐廳占地125坪，配有67座位與2個包廂。李仲康提到，觀察到集團旗下的Buffet中，鐵板燒料理相當受歡迎，也評估鐵板燒料理本身可客製化、向上發展的潛力大。「旨醞」繼新莊店開幕2年後，落腳信義區。李仲康也介紹，與新莊店最大的不同在於「空間差異」，座位數較多，並設立了屏風。「旨醞」全新春夏菜單以「時間慢釀」為核心，主廚以「鮮味」出發，加入多種時令食材，並以特調醬汁帶出具有「初生、新芽、清香」的春日意象，象徵春日甦醒，充滿生機的風味層次。「旨醞」料理嚴選帝王蟹腳、活龍蝦、活鮑魚、南極圓鱈，以及A5和牛，以春日意象重新詮釋6道菜色。打造精緻海陸10品與頂級海陸12品兩款套餐，重構鐵板料理的當代表現。