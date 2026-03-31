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▲吳慷仁（如圖）去年9月宣布進軍中國市場、成立個人工作室。（圖／吳慷仁Kang Ren Wu臉書）

《寒戰1994》預告片釋出！吳慷仁只出現1秒

▲吳慷仁（如圖）於《寒戰1994》預告片中，畫面僅有1秒鐘。（圖／安樂提供）

金馬影帝吳慷仁去年9月宣布進軍中國市場、成立個人工作室，合作周潤發、郭富城、梁家輝等大咖的全新電影《寒戰 1994》將於5月1日上映，今（31）日稍早2分05秒預告片釋出，吳慷仁畫面只有閃現1秒鐘，不少影迷略顯失望，呼喚他盡快回台灣拍電影，「在台灣可以滿滿2分鐘預告都是他」、「可以回台灣了慷仁哥！」但也有部分人認為其可能是關鍵角色，又或是大咖集結，實在難有更多畫面。《寒戰1994》今釋出首支定檔預告及海報，12位陣容破天荒同框，包括周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂強勢坐鎮，聯同吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤、艾頓基倫（Aidan Gillen）、曉邦納威利（Hugh Bonneville）加盟飆戲，場面浩大壯闊。預告片中，吳慷仁聽著手中電話那一頭傳來「香港是你作主？」呢喃聲，畫面閃現過去、僅有1秒鐘，沒仔細看還真沒發現，不少影迷大嘆可惜，期盼他回台灣繼續拍戲，不過也有部分粉絲認為，吳慷仁可能是需神祕的關鍵角色，又或是大咖集結，實難有更多畫面。最新預告以雙時空交錯的敘事手法引爆懸念。故事由2017 年切入，候任特首葉舜廷（古天樂 飾）上任前夕，前警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）意外失蹤，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）聯同資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）追查真相。預告片回到 1994 年，在波譎雲詭的時代背景下，幾場驚心動魄的槍戰與近身肉搏畫面閃現，各方勢力互相試探、暗藏殺機的金句連環爆發，權力交接的真空期引來英方勢力暗中佈局，眾星雲集動作滿點、情感爆發，掀起全球影迷期盼。