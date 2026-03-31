「油電兄弟」明算帳！中油今（31）日宣布，受2月28日中東爆發美伊戰爭影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近3年新高，但考量減輕民生負擔及維持物價穩定，決議民生用戶凍漲，但工業用戶微幅調漲5%，但對於台電、獨立發電廠（IPP）等電業用戶則是毫不手軟，牌價一口氣從13.2元／每立方公尺調漲至18.7元／每立方公尺，調幅高達41.58%，創下電業用戶史上最大調幅。
中油表示，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為配合政府穩定國內物價政策，4月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。
工業用戶方面，台灣中油自2021年至2026年1月累計吸收金額逾1,300億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，4月工業用戶天然氣價格微幅調漲5%，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本，未調足部分持續由台灣中油吸收。
至於攸關台電、IPP電廠等電業用戶，中油為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58%，創下電業用戶史上最大調幅。這對於上週才決議不調漲電價的台電來說，無疑是雪上加霜。
電價4月凍漲！經濟部稱：戰爭若3個月內終結 台電10月漲價壓力小
上週，當經濟部次長賴建信被問到是否可能會讓中油吸收成本轉嫁到台電，他回應，中油是否對電業用戶調漲天然氣價格是假設性議題，但也說一句還是以穩定物價為原則，「台電本來就是天然氣使用者，它本來就要負擔中油公司所提供的這個天然氣的部分。」
中油表示，自2月28日爆發美伊戰爭以來，已立即透過包括以提前調貨、同業換貨及市場購買現貨三大方案，確保國內天然氣供應無虞。他們將持續掌握國際油氣市場動態，在兼顧公司穩健經營同時配合政府穩定物價政策審慎檢視國內氣價及吸收金額。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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