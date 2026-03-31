我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關務署高雄關業務二組組長徐文光(左)及簡任稽核邱學禮(右)說明業務二組緝獲多起未經許可輸入之活體動物的作為。(圖／記者黃守作攝，2026.03.31)

▲高雄關業務二組關員所緝獲未經許可輸入之活體動物。(圖／關務署高雄關提供)

▲高雄關業務二組關員所緝獲未經許可輸入之活體動物。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關於今(31)日表示，高雄關業務二組關員於近期在所轄的海運快遞貨物專區，緝獲多起未經許可輸入之活體動物，包括日本石龜、擬鱷龜及中華眼鏡蛇等，展現海關邊境查緝走私活體動物之成效，呼籲民眾切勿網購活體動物，共同守護我國生態環境，並避免觸法及受罰。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關為守護我國生態環境，防杜外來疾病傳播，持續將走私活體動物列為查緝重點，而民眾非法輸入活體動物之行為，已涉及違反野生動物保育法、動物傳染病防治條例、貿易法，以及海關緝私條例等相關規定，盼民眾購物前應審慎考慮，切勿心存僥倖以身試法。高雄關業務二組組長徐文光指出，業務二組於近期在所轄海運快遞貨物專區，緝獲多起未經許可輸入之活體動物，包括日本石龜、擬鱷龜及中華眼鏡蛇等，均已將涉案的活體動物，除加以沒入銷毀或送交主管機關農業部林業及自然保育署收容處置外，進口人更將面臨最高7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金，也展現高雄關業務二組於邊境查緝走私活體動物之成效。劉芳祝提醒，高雄關將持續就快遞貨物，加強查緝力道，嚴守邊境防線，並籲請國人切勿網購活體動物，共同守護我國生態環境安全。