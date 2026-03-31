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愚人節鋒面不騙人 全台降雨機率高

▲氣象署提醒，清明連假期間有鋒面影響台灣，尤其周六全台有雨，還要注意局部大雨出現。（圖／中央氣象署）

清明連假僅周五放晴 周六雨下最大

▲氣象署說明，本周平日和清明連假，有下雨時氣溫會稍微下滑，白天還是要注意30度以上高溫。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，台灣未來一周將迎來「3波鋒面接力影響」，其中包含最強春雨鋒面，，整個清明連假，天氣變化劇烈、降雨頻繁，整體型態相當不穩定。黃恩鴻說明，今（31）日傍晚起北台灣、宜蘭降雨機率明顯提升，天氣開始轉趨不穩；，清晨至上午雨勢最為明顯；中南部、花東也有零星降雨機會。黃恩鴻指出，周四雖然東北季風稍微減弱，但水氣仍偏多，西半部有局部短暫陣雨；進入清明連假後，天氣變化更加劇烈，周周日鋒面遠離，北部及東半部仍有局部降雨，南部則轉為多雲天氣。下周一（4月6日）第三波鋒面逼近，中部以北將成為降雨熱區。