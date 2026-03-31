中央氣象署預報員黃恩鴻表示，台灣未來一周將迎來「3波鋒面接力影響」，其中包含最強春雨鋒面，明天愚人節（4月1日）全台有雨，周六（4月4日）北台灣還要注意大雨威脅，整個清明連假，天氣變化劇烈、降雨頻繁，整體型態相當不穩定。
愚人節鋒面不騙人 全台降雨機率高
黃恩鴻說明，今（31）日傍晚起北台灣、宜蘭降雨機率明顯提升，天氣開始轉趨不穩；首波鋒面明天愚人節通過，全台降雨機率大增，中部以北、東北部整天都有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午雨勢最為明顯；中南部、花東也有零星降雨機會。
清明連假僅周五放晴 周六雨下最大
黃恩鴻指出，周四雖然東北季風稍微減弱，但水氣仍偏多，西半部有局部短暫陣雨；進入清明連假後，天氣變化更加劇烈，周五（4月3日）白天降雨短暫趨緩，但午後另一道鋒面接近，晚間各地再度轉雨。
周六第二波鋒面全面影響，全台都有降雨機會，中部以北需留意局部大雨發生，周日鋒面遠離，北部及東半部仍有局部降雨，南部則轉為多雲天氣。下周一（4月6日）第三波鋒面逼近，中部以北將成為降雨熱區。
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黃恩鴻說明，今（31）日傍晚起北台灣、宜蘭降雨機率明顯提升，天氣開始轉趨不穩；首波鋒面明天愚人節通過，全台降雨機率大增，中部以北、東北部整天都有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午雨勢最為明顯；中南部、花東也有零星降雨機會。
黃恩鴻指出，周四雖然東北季風稍微減弱，但水氣仍偏多，西半部有局部短暫陣雨；進入清明連假後，天氣變化更加劇烈，周五（4月3日）白天降雨短暫趨緩，但午後另一道鋒面接近，晚間各地再度轉雨。
周六第二波鋒面全面影響，全台都有降雨機會，中部以北需留意局部大雨發生，周日鋒面遠離，北部及東半部仍有局部降雨，南部則轉為多雲天氣。下周一（4月6日）第三波鋒面逼近，中部以北將成為降雨熱區。