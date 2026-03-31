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三星電子積極強化晶圓代工競爭力，據韓國媒體報導，三星宣布將於2031年正式量產1奈米先進製程，採用「叉片式」（fork sheet）方法，與台積電正面交鋒，搶攻1奈米時代主導權。對此，分析師認為，這對未來台積電推進到1奈米的過程當中，三星可能將成為一個可與之比擬的競爭對手，恐怕也將對未來台積電的估值、訂單承接，都會開始出現一些影響。韓國經濟日報報導，三星除了研發第二代和第三代2奈米GAA（全環閘極）製造外，一份最新報告指出，三星正在努力推出其最先進的1奈米技術，該技術被譽為「夢幻半導體」（dream semiconductor）製程。報導指出，三星1奈米研發計畫將於2030年完成，製造流程設計於2031年推出，當然，將製程從2奈米縮小到1奈米幾乎是不可能的任務，但據說三星將採用「叉片式」（fork sheet）方法，進而在相同面積內封裝更多晶體管。對此，證期雙照分析師翁偉捷接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，消息對未來台積電的優勢而言，會是一個比較大的追趕壓力。畢竟現在台積電針對1奈米相關製程的狀況，其實有點不太明朗，包括現在2奈米以下製程，其實都還在推進當中。三星這次能夠確定的是，預計在2030年可以商轉，也就代表從現在開始一路到 2030年，翁偉捷說，應該會有機會在1奈米製程上有重大突破，不管採取什麼樣的方式，總而言之，三星在技術上有突破，接著可以確定將量產，對三星而言，可能都會是一個非常重要的轉折點。翁偉捷直言，當然關鍵點仍在於良率的問題，畢竟三星長期不如台積電的關鍵，就在於良率不如台積電，而現在三星採取的這個模式，是否能有機會在1奈米的部分良率追上台積電，或者是和台積電差不多？還有待持續觀察。不過，他強調，現在至少可以確定，三星似乎已經找到2奈米以下有機會大幅度提升良率的方法，這是值得留意的，也因此，未來台積電要推進到1奈米的過程中，可能三星將重新成為一個非常重要的競爭對手，這對未來台積電的估值啊，或者訂單狀況，可能都會開始出現一些影響。另一方面，輝達執行長黃仁勳日前證實，推出的Groq 3 LPU晶片由三星代工生產，未來三星是否將佔據更多輝達等巨頭訂單？翁偉捷認為，並不排除，台積電雖然製程好、良率高，生產出來的晶片效能比較OK，但相較於英特爾、三星，價格也比較高。所以，以現在目前成本控管的角度來看，以輝達來說，都希望把成本稍微降低一些，與其讓台積電一家獨大，把控價格的，「不如我就開始慢慢地把一些訂單轉給，比如說像三星或者也有可能也轉給英特爾。」他分析，這只是成本考量，也沒有代表誰好誰壞，對於單一企業而言，供應鏈能夠分散，基本上對企業也是一個風險控管，「如果合作愉快的話，那就不排除就是把更多訂單再試給三星。」