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本文重點內容摘要

2026白沙屯媽祖北港進香行程

白沙屯媽祖進香還能報名嗎

2026 進香兩大看點：雙媽會、三媽同行

白沙屯媽祖進香禁忌與注意事項

想參加白沙屯媽祖進香該怎麼去

限定祈福結緣、聯名小物總整理

白沙屯媽祖現在在哪裡、GPS迅速掌握位置

白沙屯媽祖直播進香線上看

2026白沙屯媽祖Q&A

2026白沙屯媽祖北港進香行程（國曆時間）

▲2026白沙屯媽祖北港進香行程。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

白沙屯媽祖進香還能報名嗎

▲2026白沙屯媽祖北港進香報名的30萬件風衣外套已經發放完畢。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

2026 進香兩大看點：雙媽會、三媽同行

▲拱天宮爐主媽2026年首度與白沙屯媽、山邊媽，共三尊媽祖聯合南下北港朝天宮進香。（圖／白沙屯拱天宮﻿）

▲大甲媽祖2026年遶境時程也在4月份，很有機會與白沙屯媽祖在彰化相遇。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

白沙屯媽祖進香禁忌與注意事項

▲鑽轎腳是白沙屯媽祖進香的重要儀式之一，象徵接受媽祖庇佑，但過程中有幾點禁忌務必遵守。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

想參加白沙屯媽祖進香該怎麼去

▲想參加白沙屯媽祖進香，建議搭乘大眾運輸方式前往拱天宮，避免個人汽車太多造成交通壅塞。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

▲高鐵公司針對進香的重要節點加開 10 班次列車，讓香燈腳們能輕鬆跟隨媽祖的腳步。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

▲高鐵今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝。（圖／高鐵公司）

▲台鐵推出2026年限定「Q版媽祖祈福紀念車票」，於4月1日至4月30日期間發售。（圖／台鐵）

▲CoCo都可聯名白沙屯媽祖，開搶粉紅超跑紙杯、勇字保冷袋，還有幸運籤詩封膜。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置

▲《白沙屯 GPS 即時定位》App掌握白沙屯媽祖、頭旗車即時位置。（圖／白沙屯 GPS 即時定位）

白沙屯媽祖直播進香線上看

白沙屯媽祖進香注意事項、常見問題

▲想要與粉紅超跑同行徒步的香燈腳，因4月中旬中南部縣市已經越來越炎熱，準備裝備的重點就是「輕便、防雨、防曬」。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

2026苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動將於4月登場，粉紅超跑即將在4月12日出發，今年的香燈腳人數高達40萬人，再度突破歷史紀錄，甚至有機會與大甲媽祖上演「雙媽會」，對此，《NOWNEWS今日新聞》也整理了本次進香重點時程、儀式時辰、交通方式、線上免費直播管道以及常見QA等，讓您輕鬆跟上媽祖婆的腳步！2026年白沙屯媽祖報名一直開放到4月9日，信眾可前往白沙屯拱天宮服務台現場登記。不過由於2026媽祖風衣已經發放完畢，因此現在報名進香公費變成每人500元，能拿到1頂帽子及1只臂章。往年由白沙屯媽、山邊媽南下，2026 年拱天宮爐主媽將首度加入，形成「三媽聯合進香」的珍貴歷史畫面。今年白沙屯媽祖和大甲媽祖進香時程相近，屆時大甲媽遶境南下（4/17-4/26）與白沙屯媽返程北上，可能會時隔20年難得一見的「雙媽會」，白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。事實上，過去曾3度發生「雙媽會」，上一次要追溯到2006年，當時連續2年進香路上溫馨感人相會，並且為粉紅超跑近80年唯一一次在鎮瀾宮駐駕過夜。這段蘊含著深刻文化歷史和宗教信仰的旅程，其中也有許多傳統禮俗與禁忌需要我們尊重與遵守，無論是第一次參加白沙屯媽祖進香的新手，或者是年年報到的老經驗者，出發前不妨再多看一眼進香活動的注意事項，以免不小心觸犯禁忌，影響整趟進香體驗的心情：家中正逢喪事或正在做月子中的女性，不宜參加進香。首次參加進香者應穿著新衣，象徵潔淨和全新的開始。為了展現對媽祖的誠心，進香前三天必須齋戒茹素，進香期間更嚴禁飲酒賭博、嬉鬧喧嘩。跟隨進香隊伍出發前，要先拿香末焚燒，對隨身物品、交通工具進行「淨身」儀式。進香途中不可以隨意跨越神轎，或沿途亂丟垃圾。鑽轎腳是白沙屯媽祖進香的重要儀式之一，象徵接受媽祖庇佑，但過程中有幾點禁忌務必遵守：不能用手碰觸媽祖鑾轎。不能攜帶進香旗。要脫下帽子、口罩，並將背包揹在胸前，以示尊敬。孕婦或身體不適者不宜鑽轎腳。想參加白沙屯媽祖進香，建議搭乘大眾運輸方式前往，避免個人汽車太多造成交通壅塞，台灣高鐵於活動期間將開10班次列車，台鐵公司為配合疏運人潮，也祭出增開區間及增停白沙屯站莒光號列車等疏運措施。4月12日深夜（登轎）將增開於晚間10時07分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能參與子時的登轎安座儀式；此外，也於4月16日及17日增開班次停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站。4/11、12、13、18、19、20（共6天）加開區間（快）車 160 列次4/11、12、18、19、20（共5天）莒光號增停白沙屯站 25 列次＋加掛 215 列次。除了加班車之外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。推出2026年限定，於4月1日至4月30日期間發售。只要購買起、迄站任一站為「白沙屯」或「大甲」的區間車票即可獲得。同時有信眾也提醒，紀念車票材質為感熱紙，因此千萬不要熱護貝，否則車票會整個黑掉喔！手搖業者CoCo推出粉紅超跑粉色、勇字戰甲黃色、與CoCo活力橘色之3色「聯名紙杯身」；象徵傳統求籤文化的5款「幸運籤詩杯膜」，有財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意，進啦；搭配擁有保庇力量的「勇字保冷袋」有2杯與4杯容量款式，全台3月30日開搶。白沙屯媽祖進香路線飄忽不定，全由鑾轎指引，2025年更創造歷史進入南投縣名間鄉，媽祖婆想去哪就去哪，因此GPS的位置資料顯得尤為重要。《白沙屯 GPS 即時定位》App掌握白沙屯媽祖、頭旗車即時位置，透過神轎的GPS衛星定位就知道白沙屯媽祖現在到哪裡了。粉紅超跑每一次進香活動，白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，分別在Youtube、臉書都有線上免費直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。A：白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當自由！有報名香燈腳者會獲得疏文祈福還有帽子臂章等物品，但沒報名的香客也可以隨意跟著媽祖婆同行。A：進香期間的住宿需由香燈腳自行處理，可預定民宿或香客大樓，也有許多信眾會準備輕量睡袋或地墊，在宮廟或當地政府提供場域席地而睡。與粉紅超跑同行徒步進香者，因為4月中旬中南部縣市已經越來越炎熱，準備裝備的重點包含「輕便、防雨、防曬」，完整清單如下：吸濕排汗衣物：透氣快乾，不讓汗水一直悶在身上。薄外套或袖套：白天防曬、夜晚禦寒。運動長褲或機能褲：避免緊身或不透氣材質，建議選擇彈性較佳的透氣布料。運動鞋：長途跋涉，鞋子要舒適耐走，最好具備避震效果，同時搭配厚棉襪或五指襪可以減少腳掌磨出水泡的機率。帽子：為了避免長時間日曬導致中暑，可以選擇有遮陽功能的帽子或斗笠。太陽眼鏡防曬乳液：因為需要長時間在外行走，建議每2～3小時就要補擦一次。口罩：可以有效阻絕人潮擁擠時揚起的粉塵或煙霧。護膚乳液：減少因在戶外風吹日曬造成的皮膚乾裂。凡士林：可以塗抹在腳掌關節處，預防水泡產生。簡單藥品：OK繃、酒精、痠痛貼布或噴霧等，以便隨時處理小傷口、肌肉抽筋等突發狀況。