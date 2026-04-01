2026苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動將於4月登場，粉紅超跑即將在4月12日出發，今年的香燈腳人數高達40萬人，再度突破歷史紀錄，甚至有機會與大甲媽祖上演「雙媽會」，對此，《NOWNEWS今日新聞》也整理了本次進香重點時程、儀式時辰、交通方式、線上免費直播管道以及常見QA等，讓您輕鬆跟上媽祖婆的腳步！
🟡本文重點內容摘要
2026白沙屯媽祖北港進香行程
白沙屯媽祖進香還能報名嗎
2026 進香兩大看點：雙媽會、三媽同行
白沙屯媽祖進香禁忌與注意事項
想參加白沙屯媽祖進香該怎麼去
限定祈福結緣、聯名小物總整理
白沙屯媽祖現在在哪裡、GPS迅速掌握位置
白沙屯媽祖直播進香線上看
2026白沙屯媽祖Q&A
2026白沙屯媽祖北港進香行程（國曆時間）
放頭旗：4月9日（四）23點20分
白沙屯媽祖登轎出發：4月12日（日）23點55分
白沙屯媽祖到北港：4月16日（四），約中午11點前後抵達北港北辰派出所
白沙屯媽祖進火：4月17日（五）00點10分
白沙屯媽祖回宮：4月20日（一）16點10分
開爐：5月1日（五）00點35分。
白沙屯媽祖進香還能報名嗎
2026年白沙屯媽祖報名一直開放到4月9日，信眾可前往白沙屯拱天宮服務台現場登記。
不過由於2026媽祖風衣已經發放完畢，因此現在報名進香公費變成每人500元，能拿到1頂帽子及1只臂章。
2026 進香兩大看點：雙媽會、三媽同行
往年由白沙屯媽、山邊媽南下，2026 年拱天宮爐主媽將首度加入，形成「三媽聯合進香」的珍貴歷史畫面。
今年白沙屯媽祖和大甲媽祖進香時程相近，屆時大甲媽遶境南下（4/17-4/26）與白沙屯媽返程北上，可能會時隔20年難得一見的「雙媽會」，白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。
事實上，過去曾3度發生「雙媽會」，上一次要追溯到2006年，當時連續2年進香路上溫馨感人相會，並且為粉紅超跑近80年唯一一次在鎮瀾宮駐駕過夜。
白沙屯媽祖進香禁忌與注意事項
這段蘊含著深刻文化歷史和宗教信仰的旅程，其中也有許多傳統禮俗與禁忌需要我們尊重與遵守，無論是第一次參加白沙屯媽祖進香的新手，或者是年年報到的老經驗者，出發前不妨再多看一眼進香活動的注意事項，以免不小心觸犯禁忌，影響整趟進香體驗的心情：
跟隨進香前注意事項
家中正逢喪事或正在做月子中的女性，不宜參加進香。
首次參加進香者應穿著新衣，象徵潔淨和全新的開始。
為了展現對媽祖的誠心，進香前三天必須齋戒茹素，進香期間更嚴禁飲酒賭博、嬉鬧喧嘩。
跟隨進香隊伍出發前，要先拿香末焚燒，對隨身物品、交通工具進行「淨身」儀式。
進香途中不可以隨意跨越神轎，或沿途亂丟垃圾。
粉紅超跑鑽轎腳禁忌
鑽轎腳是白沙屯媽祖進香的重要儀式之一，象徵接受媽祖庇佑，但過程中有幾點禁忌務必遵守：
不能用手碰觸媽祖鑾轎。
不能攜帶進香旗。
要脫下帽子、口罩，並將背包揹在胸前，以示尊敬。
孕婦或身體不適者不宜鑽轎腳。
想參加白沙屯媽祖進香該怎麼去
想參加白沙屯媽祖進香，建議搭乘大眾運輸方式前往，避免個人汽車太多造成交通壅塞，台灣高鐵於活動期間將開10班次列車，台鐵公司為配合疏運人潮，也祭出增開區間及增停白沙屯站莒光號列車等疏運措施。
高鐵班次加開資訊
4月12日深夜（登轎）將增開於晚間10時07分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能參與子時的登轎安座儀式；此外，也於4月16日及17日增開班次停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站。
台鐵班次加開資訊：海線運能最高提升 108.7%
4/11、12、13、18、19、20（共6天）
加開區間（快）車 160 列次
4/11、12、18、19、20（共5天）
莒光號增停白沙屯站 25 列次＋加掛 215 列次。
限定祈福結緣、聯名小物總整理
高鐵
除了加班車之外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。
台鐵
推出2026年限定「Q版媽祖祈福紀念車票」，於4月1日至4月30日期間發售。只要購買起、迄站任一站為「白沙屯」或「大甲」的區間車票即可獲得。同時有信眾也提醒，紀念車票材質為感熱紙，因此千萬不要熱護貝，否則車票會整個黑掉喔！
CoCo聯名白沙屯媽祖
手搖業者CoCo推出粉紅超跑粉色、勇字戰甲黃色、與CoCo活力橘色之3色「聯名紙杯身」；象徵傳統求籤文化的5款「幸運籤詩杯膜」，有財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意，進啦；搭配擁有保庇力量的「勇字保冷袋」有2杯與4杯容量款式，全台3月30日開搶。
白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置
白沙屯媽祖進香路線飄忽不定，全由鑾轎指引，2025年更創造歷史進入南投縣名間鄉，媽祖婆想去哪就去哪，因此GPS的位置資料顯得尤為重要。
《白沙屯 GPS 即時定位》App掌握白沙屯媽祖、頭旗車即時位置，透過神轎的GPS衛星定位就知道白沙屯媽祖現在到哪裡了。
iPhone版本、安卓版本
白沙屯媽祖直播進香線上看
粉紅超跑每一次進香活動，白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，分別在Youtube、臉書都有線上免費直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。
白沙屯媽祖網路電視台直播
白沙屯拱天宮臉書直播
白沙屯媽祖進香注意事項、常見問題
Q：沒有報名也可以跟著粉紅超跑進香嗎？
A：白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當自由！有報名香燈腳者會獲得疏文祈福還有帽子臂章等物品，但沒報名的香客也可以隨意跟著媽祖婆同行。
Q：晚上的住宿要如何解決？
A：進香期間的住宿需由香燈腳自行處理，可預定民宿或香客大樓，也有許多信眾會準備輕量睡袋或地墊，在宮廟或當地政府提供場域席地而睡。
Q：北港進香裝備、隨身物品該準備哪些？
與粉紅超跑同行徒步進香者，因為4月中旬中南部縣市已經越來越炎熱，準備裝備的重點包含「輕便、防雨、防曬」，完整清單如下：
衣著服飾
吸濕排汗衣物：透氣快乾，不讓汗水一直悶在身上。
薄外套或袖套：白天防曬、夜晚禦寒。
運動長褲或機能褲：避免緊身或不透氣材質，建議選擇彈性較佳的透氣布料。
運動鞋：長途跋涉，鞋子要舒適耐走，最好具備避震效果，同時搭配厚棉襪或五指襪可以減少腳掌磨出水泡的機率。
帽子：為了避免長時間日曬導致中暑，可以選擇有遮陽功能的帽子或斗笠。
防護配件
太陽眼鏡
防曬乳液：因為需要長時間在外行走，建議每2～3小時就要補擦一次。
口罩：可以有效阻絕人潮擁擠時揚起的粉塵或煙霧。
護膚乳液：減少因在戶外風吹日曬造成的皮膚乾裂。
凡士林：可以塗抹在腳掌關節處，預防水泡產生。
簡單藥品：OK繃、酒精、痠痛貼布或噴霧等，以便隨時處理小傷口、肌肉抽筋等突發狀況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026白沙屯媽祖北港進香行程
白沙屯媽祖進香還能報名嗎
2026 進香兩大看點：雙媽會、三媽同行
白沙屯媽祖進香禁忌與注意事項
想參加白沙屯媽祖進香該怎麼去
限定祈福結緣、聯名小物總整理
白沙屯媽祖現在在哪裡、GPS迅速掌握位置
白沙屯媽祖直播進香線上看
2026白沙屯媽祖Q&A
2026白沙屯媽祖北港進香行程（國曆時間）
放頭旗：4月9日（四）23點20分
白沙屯媽祖登轎出發：4月12日（日）23點55分
白沙屯媽祖到北港：4月16日（四），約中午11點前後抵達北港北辰派出所
白沙屯媽祖進火：4月17日（五）00點10分
白沙屯媽祖回宮：4月20日（一）16點10分
開爐：5月1日（五）00點35分。
2026年白沙屯媽祖報名一直開放到4月9日，信眾可前往白沙屯拱天宮服務台現場登記。
不過由於2026媽祖風衣已經發放完畢，因此現在報名進香公費變成每人500元，能拿到1頂帽子及1只臂章。
2026 進香兩大看點：雙媽會、三媽同行
往年由白沙屯媽、山邊媽南下，2026 年拱天宮爐主媽將首度加入，形成「三媽聯合進香」的珍貴歷史畫面。
事實上，過去曾3度發生「雙媽會」，上一次要追溯到2006年，當時連續2年進香路上溫馨感人相會，並且為粉紅超跑近80年唯一一次在鎮瀾宮駐駕過夜。
這段蘊含著深刻文化歷史和宗教信仰的旅程，其中也有許多傳統禮俗與禁忌需要我們尊重與遵守，無論是第一次參加白沙屯媽祖進香的新手，或者是年年報到的老經驗者，出發前不妨再多看一眼進香活動的注意事項，以免不小心觸犯禁忌，影響整趟進香體驗的心情：
跟隨進香前注意事項
家中正逢喪事或正在做月子中的女性，不宜參加進香。
首次參加進香者應穿著新衣，象徵潔淨和全新的開始。
為了展現對媽祖的誠心，進香前三天必須齋戒茹素，進香期間更嚴禁飲酒賭博、嬉鬧喧嘩。
跟隨進香隊伍出發前，要先拿香末焚燒，對隨身物品、交通工具進行「淨身」儀式。
進香途中不可以隨意跨越神轎，或沿途亂丟垃圾。
粉紅超跑鑽轎腳禁忌
鑽轎腳是白沙屯媽祖進香的重要儀式之一，象徵接受媽祖庇佑，但過程中有幾點禁忌務必遵守：
不能用手碰觸媽祖鑾轎。
不能攜帶進香旗。
要脫下帽子、口罩，並將背包揹在胸前，以示尊敬。
孕婦或身體不適者不宜鑽轎腳。
想參加白沙屯媽祖進香，建議搭乘大眾運輸方式前往，避免個人汽車太多造成交通壅塞，台灣高鐵於活動期間將開10班次列車，台鐵公司為配合疏運人潮，也祭出增開區間及增停白沙屯站莒光號列車等疏運措施。
4月12日深夜（登轎）將增開於晚間10時07分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能參與子時的登轎安座儀式；此外，也於4月16日及17日增開班次停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站。
4/11、12、13、18、19、20（共6天）
加開區間（快）車 160 列次
4/11、12、18、19、20（共5天）
莒光號增停白沙屯站 25 列次＋加掛 215 列次。
限定祈福結緣、聯名小物總整理
高鐵
除了加班車之外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。
推出2026年限定「Q版媽祖祈福紀念車票」，於4月1日至4月30日期間發售。只要購買起、迄站任一站為「白沙屯」或「大甲」的區間車票即可獲得。同時有信眾也提醒，紀念車票材質為感熱紙，因此千萬不要熱護貝，否則車票會整個黑掉喔！
手搖業者CoCo推出粉紅超跑粉色、勇字戰甲黃色、與CoCo活力橘色之3色「聯名紙杯身」；象徵傳統求籤文化的5款「幸運籤詩杯膜」，有財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意，進啦；搭配擁有保庇力量的「勇字保冷袋」有2杯與4杯容量款式，全台3月30日開搶。
白沙屯媽祖進香路線飄忽不定，全由鑾轎指引，2025年更創造歷史進入南投縣名間鄉，媽祖婆想去哪就去哪，因此GPS的位置資料顯得尤為重要。
《白沙屯 GPS 即時定位》App掌握白沙屯媽祖、頭旗車即時位置，透過神轎的GPS衛星定位就知道白沙屯媽祖現在到哪裡了。
iPhone版本、安卓版本
粉紅超跑每一次進香活動，白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，分別在Youtube、臉書都有線上免費直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。
白沙屯媽祖網路電視台直播
白沙屯拱天宮臉書直播
白沙屯媽祖進香注意事項、常見問題
Q：沒有報名也可以跟著粉紅超跑進香嗎？
A：白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當自由！有報名香燈腳者會獲得疏文祈福還有帽子臂章等物品，但沒報名的香客也可以隨意跟著媽祖婆同行。
Q：晚上的住宿要如何解決？
A：進香期間的住宿需由香燈腳自行處理，可預定民宿或香客大樓，也有許多信眾會準備輕量睡袋或地墊，在宮廟或當地政府提供場域席地而睡。
Q：北港進香裝備、隨身物品該準備哪些？
與粉紅超跑同行徒步進香者，因為4月中旬中南部縣市已經越來越炎熱，準備裝備的重點包含「輕便、防雨、防曬」，完整清單如下：
衣著服飾
吸濕排汗衣物：透氣快乾，不讓汗水一直悶在身上。
薄外套或袖套：白天防曬、夜晚禦寒。
運動長褲或機能褲：避免緊身或不透氣材質，建議選擇彈性較佳的透氣布料。
運動鞋：長途跋涉，鞋子要舒適耐走，最好具備避震效果，同時搭配厚棉襪或五指襪可以減少腳掌磨出水泡的機率。
帽子：為了避免長時間日曬導致中暑，可以選擇有遮陽功能的帽子或斗笠。
防護配件
太陽眼鏡
防曬乳液：因為需要長時間在外行走，建議每2～3小時就要補擦一次。
口罩：可以有效阻絕人潮擁擠時揚起的粉塵或煙霧。
護膚乳液：減少因在戶外風吹日曬造成的皮膚乾裂。
凡士林：可以塗抹在腳掌關節處，預防水泡產生。
簡單藥品：OK繃、酒精、痠痛貼布或噴霧等，以便隨時處理小傷口、肌肉抽筋等突發狀況。