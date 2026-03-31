我是廣告 請繼續往下閱讀

每年股東引頸期盼中鋼股東會紀念品，今年卻改發50元超商卡令大大失所望。不過，金管會今（31）日表示，集保公司股東會紀念品電子化服務（eGift）自3月23日上線，已有188家上市櫃公司與跟集保簽約，其中有35家今年有意願採用，更有17家已公告股東會紀念品內容，全部都是超商禮券，金額最多也是50元。集保公司建置eGift平台，並自3月23日上線，主要協助股東完成電子投票後，可於線上完成領取紀念品，提升股東領取股東會紀念品的便利性及效率，未符合條件者，仍可依公司安排領取實體紀念品。由於不少上市櫃公司也陸續公告股東會紀念品，金管會證期局今日則透露， 已有有188家上市櫃與集保簽約電子紀念品（eGift）發放，其中有35家表達今年有意願採用，包括19家上市公司及16家上櫃公司，另有2至3家正在考慮中。證期局說，在35家中已有17家已對外公告股東會紀念品內容，全部都是發放超商禮券，其中有9家超商禮券價格都是50元，另有8家超商禮券價格35元。至於零股可否領取，證期局強調，依各公司規定。