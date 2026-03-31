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民眾黨不分區立委李貞秀日前在直播爆料，聲稱新竹市長高虹安曾收受柯文哲700萬元，引發黨內外一片譁然，高虹安第一時間駁斥、李貞秀也火速道歉，民眾黨決定交由中評會裁處，不少黨員喊話要她別再開直播了，但爭議仍未平息。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文，表示李貞秀的行為根本是火力失控，二度開直播加碼爆料自己拿一堆人的身分證影本，說要成立協會，最後不僅沒把流程給跑完，還收集一堆個資。李貞秀在3月29日參加完民眾黨凱達格蘭大道的抗議活動後，回到家連民眾黨的外套都還沒脫，就開始直播，語出驚人表示自己並非第一次提到「高虹安拿柯文哲700萬」，甚至自爆先前在群組內講的數字還不一樣，隨後更自嘲「對數字很不行」。張育萌感到不可置信，李貞秀每次提到高虹安就鬼扯一個數字，這種「地獄笑話」般的表現簡直是不定時炸彈，只要李貞秀繼續暴投的發言，柯文哲恐怕也會難以脫身。此外，張育萌還揭露直播中李貞秀提到曾為了成立協會，收集許多人的身分證正反面影本，卻在程序最後一刻突然喊卡，並將責任歸咎於政府。他提出質疑，李貞秀拿了大家的個資後卻沒有履行，那些沒有用在申請協會的身分證影本到底流向何處？狠酸李貞秀口不擇言的速度，快到連中評會都趕不上，前一個案子還沒懲處完，就又在直播自爆更多爭議。