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團體「大嘴巴」前團員、演員薛仕凌涉及逃兵案情持續延燒。新北地檢署偵結指出，他早年透過「閃兵集團」規避兵役，不僅花錢找人代辦，更涉嫌以他人代測血壓方式取得免役資格；事後雖主動到案，卻被認定動機不純、說詞反覆，最終依《妨害兵役治罪條例》起訴，並建請法院從重量刑。檢警調查，綽號「黑哥」的 陳志明長期經營代辦逃兵管道，替有需求的役男規避兵役。檢方指出，薛仕凌自民國91年起，以報考學校、就學、出境等理由多次延緩入營，直到100年間透過陳志明牽線，以30萬元為代價尋求協助。對方不僅說明兵役複檢流程，還指導他以憋氣等方式製造高血壓假象。檢方進一步查出，薛仕凌於100年7月1日以血壓異常為由申請複檢，同年9月前往高雄榮總進行檢查時，取得24小時血壓監測儀後，竟將設備交由陳志明代為配戴測量，由對方充當「槍手」，藉此取得「中度高血壓」診斷證明，最終成功變更為免役體位。然而，案件曝光後，薛仕凌雖主動前往警局說明，卻未獲檢方認定為自首。檢察官指出，他是因得知檢警查緝行動而心生畏懼才到案，且偵訊時避重就輕，僅承認曾支付30萬元，卻否認有人代測血壓，堅稱一切檢測皆由本人完成，顯無真誠悔悟之意。更引發爭議的是，檢方發現薛仕凌為求脫罪，曾私下聯繫因拍戲認識的醫師，試圖請對方出庭作證替其背書，卻刻意隱瞞支付費用與代測情節。此外，他還與劇組製作人共同草擬聲明，對外宣稱僅是遭「黑哥」詐騙，未實際取得不法協助，試圖將整起逃兵行為合理化。檢方痛批，相較其他涉案役男坦承犯行以節省司法資源，薛仕凌不僅否認關鍵事實，還試圖透過公關操作發布不實說法，混淆視聽，犯後態度明顯惡劣，最終依《妨害兵役治罪條例》將其提起公訴，並請求法院從重量刑。