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美伊戰爭進行超過一個月，儘管地緣政治風險持續升高，但黃金卻自1月高點下跌21%，現貨黃金價格預計本月下跌14.6%，這將創下自2008年10月以來最大單月跌幅。為何黃金避險地位框架被打破？外媒也點出2關鍵因素。根據財經媒體《Investing.com》報導，在美國與以色列空襲伊朗後，3月2日，黃金一度達到5,423美元，是這波段的高峰值，在三週之內，它從該衝突高點一度回落約25%，部分黃金期貨一度觸及接近4,079美元的低點。報導提到，荷姆茲海峽油輪通行量約為每日五艘，布蘭特原油交易價格仍高於100美元，且地緣政治背景並未緩解。標準的避險資產框架無法解釋這一連串變化，而總體經濟框架可以。黃金反映的是戰爭的後果，而不是事件本身。黃金下跌並不是因為需求消失，而是因為邊際資金已從自主性買盤轉向被迫賣出，在一個由能源推動的通膨將實質殖利率推高、強化美元，並使聯準會被鎖定在維持利率不變狀態的總體經濟環境中。報導指出兩項關鍵因素，首先是通膨預期，荷姆茲海峽受到干擾，使布蘭特原油價格升至每桶100美元以上，改變了市場對聯準會政策路徑的解讀。在2026年初，期貨市場原本預期將有兩次降息。到了3月18日，聯邦公開市場委員會（FOMC）點陣圖的中位數預測顯示全年仍保留一次降息，時間更是落在12月會議上，而19名參與者中有7人預測全年不降息。第二是美元。當伊朗戰爭之初，全球資本同時流向美元以及黃金。然而美元的流動性優勢得以維持，而黃金的優勢則沒有。美元走強提高了非美元買家購買黃金的實際成本，並削弱需求。對黃金的避險需求與對美元的避險需求兩股力量，自衝突第一個交易時段起便互相競爭美元在能源結算中的角色使其具有結構性優勢。當石油價格達到每桶103美元時，能源進口經濟體對美元的需求，對歐元、日圓及新興市場貨幣施加持續貶值的壓力，並進一步強化美元的強勢。《Investing.com》提到，目前兩項關鍵因素，已將10年期美債殖利率升至4.41%，為近2025年中後高點，持有無收益資產的機會成本持續壓抑金價。若金價跌破200日均線，也就是4,079美元的支撐點位，恐將觸發系統性賣壓，下探3,700美元的點位。