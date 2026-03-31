美伊戰爭進行超過一個月，儘管地緣政治風險持續升高，但黃金卻自1月高點下跌21%，現貨黃金價格預計本月下跌14.6%，這將創下自2008年10月以來最大單月跌幅。為何黃金避險地位框架被打破？外媒也點出2關鍵因素。
根據財經媒體《Investing.com》報導，在美國與以色列空襲伊朗後，3月2日，黃金一度達到5,423美元，是這波段的高峰值，在三週之內，它從該衝突高點一度回落約25%，部分黃金期貨一度觸及接近4,079美元的低點。
報導提到，荷姆茲海峽油輪通行量約為每日五艘，布蘭特原油交易價格仍高於100美元，且地緣政治背景並未緩解。標準的避險資產框架無法解釋這一連串變化，而總體經濟框架可以。黃金反映的是戰爭的後果，而不是事件本身。黃金下跌並不是因為需求消失，而是因為邊際資金已從自主性買盤轉向被迫賣出，在一個由能源推動的通膨將實質殖利率推高、強化美元，並使聯準會被鎖定在維持利率不變狀態的總體經濟環境中。
報導指出兩項關鍵因素，首先是通膨預期，荷姆茲海峽受到干擾，使布蘭特原油價格升至每桶100美元以上，改變了市場對聯準會政策路徑的解讀。在2026年初，期貨市場原本預期將有兩次降息。到了3月18日，聯邦公開市場委員會（FOMC）點陣圖的中位數預測顯示全年仍保留一次降息，時間更是落在12月會議上，而19名參與者中有7人預測全年不降息。
第二是美元。當伊朗戰爭之初，全球資本同時流向美元以及黃金。然而美元的流動性優勢得以維持，而黃金的優勢則沒有。美元走強提高了非美元買家購買黃金的實際成本，並削弱需求。對黃金的避險需求與對美元的避險需求兩股力量，自衝突第一個交易時段起便互相競爭
美元在能源結算中的角色使其具有結構性優勢。當石油價格達到每桶103美元時，能源進口經濟體對美元的需求，對歐元、日圓及新興市場貨幣施加持續貶值的壓力，並進一步強化美元的強勢。
《Investing.com》提到，目前兩項關鍵因素，已將10年期美債殖利率升至4.41%，為近2025年中後高點，持有無收益資產的機會成本持續壓抑金價。若金價跌破200日均線，也就是4,079美元的支撐點位，恐將觸發系統性賣壓，下探3,700美元的點位。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導提到，荷姆茲海峽油輪通行量約為每日五艘，布蘭特原油交易價格仍高於100美元，且地緣政治背景並未緩解。標準的避險資產框架無法解釋這一連串變化，而總體經濟框架可以。黃金反映的是戰爭的後果，而不是事件本身。黃金下跌並不是因為需求消失，而是因為邊際資金已從自主性買盤轉向被迫賣出，在一個由能源推動的通膨將實質殖利率推高、強化美元，並使聯準會被鎖定在維持利率不變狀態的總體經濟環境中。
報導指出兩項關鍵因素，首先是通膨預期，荷姆茲海峽受到干擾，使布蘭特原油價格升至每桶100美元以上，改變了市場對聯準會政策路徑的解讀。在2026年初，期貨市場原本預期將有兩次降息。到了3月18日，聯邦公開市場委員會（FOMC）點陣圖的中位數預測顯示全年仍保留一次降息，時間更是落在12月會議上，而19名參與者中有7人預測全年不降息。
第二是美元。當伊朗戰爭之初，全球資本同時流向美元以及黃金。然而美元的流動性優勢得以維持，而黃金的優勢則沒有。美元走強提高了非美元買家購買黃金的實際成本，並削弱需求。對黃金的避險需求與對美元的避險需求兩股力量，自衝突第一個交易時段起便互相競爭
美元在能源結算中的角色使其具有結構性優勢。當石油價格達到每桶103美元時，能源進口經濟體對美元的需求，對歐元、日圓及新興市場貨幣施加持續貶值的壓力，並進一步強化美元的強勢。
《Investing.com》提到，目前兩項關鍵因素，已將10年期美債殖利率升至4.41%，為近2025年中後高點，持有無收益資產的機會成本持續壓抑金價。若金價跌破200日均線，也就是4,079美元的支撐點位，恐將觸發系統性賣壓，下探3,700美元的點位。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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