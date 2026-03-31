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▲「春季日本商品展」搶先於今(31)日在10樓天空劇場開展，集結了45家日本名店及6家初登場品牌。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.31)

▲「春季日本商品展」搶先於今(31)日在10樓天空劇場開展，首日即吸引人潮湧現。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.31)

▲配合台中人口味，「爆彈燒本舖」特別推出台中限定的東泉辣醬巨無霸章魚燒，讓饕客一嚐難忘。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.31)

▲今年日本商品展迎來一場春日動漫祭，風靡台灣插畫藝術家西村優志周邊商品，引爆搶購人潮。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.31)

台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場，備受消費者期待的「春季日本商品展」搶先於今(31)日在10樓天空劇場開展，集結了45家日本名店及6家初登場品牌，將日本最前線的街頭美食、百年職人工藝與超人氣動漫周邊直送台中，吸引大批哈日族搶鮮，為明日登場的購物節暖場。今年日本商品展由六大初登場品牌領軍，引領消費者展開極致美味巡禮；其中東京池袋人氣名店「爆彈燒本舖」，巨無霸章魚燒每顆直徑達8公分，外層微焦香脆，內餡飽滿多汁，配合台中人口味，特別推出台中限定的東泉辣醬章魚燒，讓饕客一嚐難忘。另由百年老舖職人實演的「旭日之炸」現烤炸物，主打明太子帝王蟹棒、海鮮天婦羅、現炸肉餅等，將日本屋台美食直送現場，首日就引來人潮搶鮮。甜點控不可錯過的是，創下日本排隊 3 小時紀錄的東京林檎製貽所的青森蘋果糖，嚴選青森蘋果裹上晶亮脆糖，輕咬即爆發清爽果香，人氣爆紅。另社群爆紅的「COMEPOP 雪特生焦糖布丁大 福」，將整顆手工焦糖布丁完整包入大福，呈現多層次口感。此外，還有單日熱銷500顆的「晴天菓子」北海道生乳布丁，及主打季節限定櫻花口味的。伴手禮則有四百年歷史的殿堂級名店「福砂屋」長崎蛋糕，憑藉日本皇室御用級手藝，創下年銷十萬條的傳奇紀錄。在職人實演風味部份，包括有正宗北海道咖哩「札幌湯匠」，超高人氣的「東京厚燒玉子」，獨特醬汁炒麵「八笑俱樂部」等，都讓消費者感受到日本原汁原味的精緻與創意。除了美食巡禮，今年更迎來一場春日動漫祭，邀集了日本最強動畫作品，並獨家推出大聯盟人氣球星大谷翔平、風靡台灣插畫藝術家西村優志，以及任天堂經典巨「星之卡比」週邊限定商品。更首度規劃天天超強限搶，可享買一送一的超值優惠！新光三越用超強美食話題集客，除了日本展推出青森蘋果糖超人氣外，B2F也引進6大排隊話題美食快閃，有甜點控排隊聖品CHENG JI承繼招牌焦糖起司蛋糕年銷5萬條、以及精品法式甜點品牌@AT MY首度推出杜拜巧克力達克瓦茲! 可麗露天花板的精緻造型花磚甜點，口感絕佳的司康，每一口都讓人幸福滿溢。