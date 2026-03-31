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國民黨新竹縣長初選結果塵埃落定，藍委徐欣瑩確定代表藍營出戰。她今（31）天質詢行政院長卓榮泰時，卓說「祝福你通過一個艱辛的考驗，期待未來有高品質的選舉」，徐欣瑩則笑得相當靦腆。不過她質詢時關心AI在交通的運用，交通部長陳世凱則透露，目前正跟輝達討論如何建置全國AI交通平台。國民黨28日公布新竹縣初選結果，藍委徐欣瑩最終以50.634%，險勝陳見賢的49.366%，雙方差距1.268%。今天她壓軸質詢行政院長卓榮泰，卓一上台就說，「祝福你通過一個艱辛的考驗，期待未來有高品質的選舉，落實民主政治」，徐欣瑩則靦腆微笑，沒有回應。不過徐欣瑩質詢時則關注AI議題，針對交通AI直言需要減少塞車，最重要是把時間還給人民，現在北一高、北二高跟縱貫路，有沒有把AI流控系統？卓榮泰則說，每次年節前，會到各重要行控中心看疏減狀況，都是用AI提醒，跟前年比、現在如何降低，哪一條路要用什麼樣的替代道路，都是用AI作指導。徐欣瑩再追問，目前交通部是否有建立全國AI交通平台？交通部長陳世凱則表示，目前正在建構當中，過去是各體系，省道是省道、國道是國道、蘇花是蘇花，現在有要求系統整合，但那個大腦見智需要時間，目前跟輝達正在討論怎麼建置，不然各自有各自的大腦，沒有整合的系統，所以目前正在建置當中。