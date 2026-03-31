韓國近期備受矚目的大戲《21世紀大君夫人》即將在4月10日開播，男女主角IU、邊佑錫這幾週火力全開跑宣傳，更到劉在錫的YouTube網路節目《藉口GO》作客，結果邊佑錫突然自爆「跟劉在錫一起洗過澡」，大讚前輩53歲仍有超猛腹肌跟背肌，羞得劉在錫狂喊「沒有啦」，但IU卻補刀：「但你好像也沒有很否認耶？」預告超級爆笑。
邊佑錫跟劉在錫一起洗澡 爆料前輩有超猛腹肌
《藉口GO》最新預告公開，嘉賓是即將開播的《21世紀大君夫人》男女主角IU和邊佑錫，邊佑錫對著劉在錫說：「哥你身材真的很好耶，我們一起洗過澡，結果發現你身體超猛的！腹肌、背肌整個超誇張那種！」發言震驚全員。
劉在錫則一臉害羞笑說：「沒有沒有沒有，哎呀，也沒有到那種程度啦。」結果IU順勢補刀：「但你好像也沒有很否認耶？」劉在錫立刻回嘴：「這傢伙真的很愛講事實耶！」接著邊佑錫又補充：「哥那時候還用眼神示意，好像在說『再多看一點』那種感覺。」超鬧的完整互動，將在4月4日台灣時間晚上8點於YouTube頻道《뜬뜬 DdeunDdeun》公開。
《21世紀大君夫人》4/10開播 IU、邊佑錫男帥女美引爆期待
《21世紀大君夫人》總計12集，確定4月10日播出，台灣觀眾屆時可至Disney+收看。故事設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，聚焦一名表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級框住的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子、卻什麼都無法真正擁有的李安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇跨越身分與限制談一場戀愛。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日
集 數：12
線上看：Disney+
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《藉口GO》最新預告公開，嘉賓是即將開播的《21世紀大君夫人》男女主角IU和邊佑錫，邊佑錫對著劉在錫說：「哥你身材真的很好耶，我們一起洗過澡，結果發現你身體超猛的！腹肌、背肌整個超誇張那種！」發言震驚全員。
劉在錫則一臉害羞笑說：「沒有沒有沒有，哎呀，也沒有到那種程度啦。」結果IU順勢補刀：「但你好像也沒有很否認耶？」劉在錫立刻回嘴：「這傢伙真的很愛講事實耶！」接著邊佑錫又補充：「哥那時候還用眼神示意，好像在說『再多看一點』那種感覺。」超鬧的完整互動，將在4月4日台灣時間晚上8點於YouTube頻道《뜬뜬 DdeunDdeun》公開。
《21世紀大君夫人》4/10開播 IU、邊佑錫男帥女美引爆期待
《21世紀大君夫人》總計12集，確定4月10日播出，台灣觀眾屆時可至Disney+收看。故事設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，聚焦一名表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級框住的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子、卻什麼都無法真正擁有的李安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇跨越身分與限制談一場戀愛。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日
集 數：12
線上看：Disney+