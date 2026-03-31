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中華職棒台鋼雄鷹今（31）日作客桃園球場，踢館樂天桃猿，這是「老虎」黃子鵬去年FA（自由球員）轉隊後，首度以客隊球員的身份重返待了9年的桃園球場。黃子鵬笑說，賽前與曾豪駒、林泓育、威能帝等昔日戰友閒聊、寒暄，「曾總說，『走啊，進去吃飯。』他要拉進去餐廳吃飯。」黃子鵬今日賽前將會領到屬於他的冠軍戒指，他也期待上場時，桃猿球迷給他的歡呼聲。黃子鵬2017年選秀入隊，去年休賽季透過FA制度，與雄鷹簽下5年660萬大約，今日首度以客隊球員身份回到桃園球場，他表示，來球場一路上都很熟悉，「聞到草皮的味道，就格外地熟悉。唯一就是變得就是休息室要走另外一邊，蠻特別的感覺啦。最重要還是自己的投球上，所以敘舊歸敘舊，場上還是要專注地去投自己的每一顆球。」黃子鵬笑說不可能迷路，「待了8年還迷路太誇張了，就很熟悉，也會很期待看到曾經的隊友，彼此稍微寒暄一下，打個招呼。」黃子鵬笑說，與桃猿總教練曾豪駒打招呼時，「曾總說，『走啊，進去吃飯。』他要拉我去餐廳吃飯，就開玩笑，他也是說今年加油這樣。」除了曾總，黃子鵬也遇到「好兄弟」威能帝， 「他在外面跑步的時候就有看到他，就彼此加油，關心他的身體狀況，因為他說他吃得比較健康，看起來比較精壯。」桃猿今日將在賽前頒發冠軍戒指給黃子鵬，他笑說原本還很緊張以為自己沒有，「就蠻開心的。畢竟是跟曾經的隊友一起努力的過程，象徵自己曾經努力過，所以能夠擁有，自己會覺得是很棒的一件事情。」黃子鵬也很期待，上場領戒指時，球迷給予的歡呼聲。由於29日已經先發，黃子鵬在本週與桃猿的2連戰將不會登板，他笑說，遲早都會遇到，是逃不掉的，「對哪一隊都一樣，上場沒有在分朋友。他們為了夢想努力，自己當然也是要拿出一樣的態度，甚至更強烈的態度去迎戰對手。」