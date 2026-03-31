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馮德倫圓夢做動漫 樂喊：有種回春的感覺

舒淇首度編導電影《女孩》馮德倫甜讚：她是很好的演員導演

▲馮德倫（如圖）大方稱讚舒淇是很好的演員導演，不僅戲演得好，也具備導演能力，在帶新人演員時，有一套溝通方式。（圖／記者邱曾其攝影）

51歲馮德倫近日來台宣傳動畫新作《Bucket Man》，從小熱愛動漫的他，親自創立的IP，花費4年的時間終於完成作品。被問到過程中是否有向老婆舒淇尋求意見？馮德倫笑回：「她很忙，我也不太會一直拿作品去煩她！」夫妻倆即將邁入結婚10週年，私下互動依舊甜蜜，被問到未來是否有合作機會？他直言機率不高，但若老婆開口仍會全力支持，寵溺語氣閃瞎全場！馮德倫首度嘗試動畫片，勾起兒時的記憶，直呼有種回春的感覺。從獲得靈感到產出耗費4年的時間，被問到事前是否有給老婆看過？馮德倫透露「她很忙，我也不太會一直拿作品去煩她」，但有先給對方看過預告。夫妻倆平時工作忙碌，談到新作品是否會先給對方過目？馮德倫表示平時各忙各的，自己通常都是完成後才讓舒淇看，「我們沒有一開始就一直討論的習慣」，彼此互相支持但不過度干涉。舒淇先前首度編導電影《女孩》，讓人好奇兩人未來是否有機會合作？馮德倫笑說機率不高，「她真的很忙，感覺不太會發生」。但老婆如果開口，只要分工明確仍會答應，表示：「要演是沒有問題，我也願意當副導。」馮德倫還大方稱讚舒淇是很好的演員導演，不僅戲演得好，也具備導演能力，在帶新人演員時，有一套溝通方式，讓馮德倫十分佩服。馮德倫、舒淇結婚將滿10週年，感情依舊非常好，過去他曾開玩笑說要把家裡空間讓給老婆放獎盃，對此馮德倫笑回：「那是開玩笑啦，她的獎項那麼多。」不過他也願意為了騰出家裡的空間，把心愛的公仔隨便放，言語中流露出對舒淇的寵愛！