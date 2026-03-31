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▲台南黑心集團建廢棄物處理廠，7年爽賺5千萬黑錢。（圖／南警偵一隊提供）

2018年開始48歲康姓男子涉嫌私自占用臺南後壁區廠房及鄰近土地，非法經營廢棄物處理場，將收受來的塑膠混合物加工後，轉賣給特定廠商牟利，除了堆置逾2000公噸廢棄物，7年多來不法獲利初估超過5400萬元。檢警上月發動搜索逮捕康男等8嫌並扣得重型機具，全案依違反《廢棄物清理法》移送，康男已遭聲押獲准，檢方將持續溯源追查廢棄物來源及潛在共犯。檢警調查發現，48歲的康姓男子自2018年起，在未取得主管機關核發之廢棄物處理許可文件下，私自利用位於臺南市後壁區的廠房並竊占鄰近土地，以無償或低價方式對外收受「塑膠混合物」等事業廢棄物，並在現場非法架設大型塑膠粉碎機、怪手與推高機等重型機具，建立起分工細緻的非法處理場，成員除包含負責跨縣市運輸的大貨車司機與負責整地掩埋的怪手司機外，亦有作業員負責操作粉碎設備，康男更非法雇用兩名逃逸移工從事粗重作業。檢警專案小組於上月初展開行動，成功逮捕以康男為首的8名嫌犯，並當場查扣大貨車、怪手、推高機及大批處理機具等證物，經深入調查發現，該集團將處理後的粉碎粒料轉賣牟利，而針對無價值的廢棄物則直接就地掩埋，整處非法場地占地約5000多平方公尺，違法堆置的廢棄物超過2000公噸，在長達7年多的經營期間，初估不法獲利金額已超過5400萬元。全案依違反廢棄物清理法等罪嫌移送法辦，檢方訊後已聲押康男獲准，至於兩名逃逸移工則被送交移民署專勤隊收容，進行後續處置。專案小組將持續追查其他共犯、事業廢棄物來源。