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金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策。今（2026）年第一金控接棒聯盟第四屆輪值主席，今（31）日舉辦啟動記者會，第一金總經理方螢基也提到，石油、氦氣等生產資源來自於中東，這次地緣政治緊張是危機，也是轉型契機，讓大家意識到能源轉型必要性，永續金融先行者聯盟接續前3屆奠定的基礎，聯盟夥伴發揮投融資影響力，帶動產業落實低碳轉型。今年第一金接棒聯盟第四屆輪值主席，金管會主委彭金隆與聯盟成員共同出席，他致詞時也提到，感謝先行者聯盟成員發揮永續金融影響力，帶動各界投入淨零行動，推動永續金融理念在國內扎根落實，各工作群也為台灣金融市場開創更多創新契機，並為未來永續發展帶來關鍵助益。第一金、元大金、中信金、玉山金、國泰金、兆豐金等聯盟成員也承諾，將持續推進「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資議合」、「協助與推廣」、「國際接軌」及「普惠金融」6大承諾事項，並透過「金融業淨零推動工作平台」整合各方資源，持續透過「政策與指引」、「資金與統計」、「資料與風控」、「培力與證照」、「國內外推廣」及「跨部門諮詢」6大工作群，由聯盟金控成員分別擔任召集人，推進各項淨零工作。擔任國內外推廣工作群召集人的第一金，2025年已辦理低碳轉型企業參訪及「AI金融科技創新創意、綠色金融 永續淨零競賽」等活動，促進產官學交流，並帶動創新應用，2026年將新增製作永續金融新知短影音，擴大宣導成效。永續金融先行者聯盟邁入第4屆，6家金控成員已建立穩定協作機制與分工模式，逐步深化碳管理、資訊揭露、投融資議合與永續能力建構，將穩步帶動產業低碳轉型，提升臺灣永續金融制度成熟度與國際競爭力，朝2050淨零排放目標穩健邁進。