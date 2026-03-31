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日本眾議員暨日華議員懇談會會長古屋圭司，日前訪台並拜會總統賴清德，未料昨日中國以勾連台獨分裂勢力等理由制裁，凍結其在中國財產並禁止入境。對此立委郭國文今（31）日表示，藍營政治人物在台灣日本都曾與古屋會長交流合影，按照中國邏輯，算不算台獨分裂勢力？如今國民黨集體沉默，說明過去經營的台日關係，只有表面，所謂交流友好，在關鍵時刻全部退場，「證明整個黨只有『中』心思想」。郭國文表示，中國指控多次訪台勾結「台獨分裂勢力」的日華懇會長古屋圭司，立法院長韓國瑜及國民黨團選擇沉默。過去國民黨政治人物在台灣日本都曾跟古屋會長交流合影，按照中國邏輯，算不算「台獨分裂勢力」？郭國文說，韓國瑜身為台灣國會議長，傅崐萁作為黨團總召，兩位要不要站出來聲援？老實說現在願意前往中國的人本來就不多，動不動就可能觸犯反間諜法，對古屋會長來說，中國制裁反倒像是一枚榮譽勳章。最後郭國文表示，古屋會長遭中國制裁，如今國民黨集體沉默，說明過去經營的台日關係，只有表面，所謂交流友好，在關鍵時刻全部退場，「證明整個黨只有『中』心思想」。