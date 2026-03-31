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高雄市左營區新上國小為回應學生在兒童投票中熱烈提出的「打水仗」與「水上遊樂園」願望，今年兒童節再度升級活動規模，由家長會與學校攜手合作，打造歷來最大型的「異次元水世界」，以氣墊樂園與水戰活動為主軸，讓孩子們在歡笑與清涼中，度過一個難忘的節日。今（31）日高雄熊更驚喜現身校園，為活動揭開序幕。校長王彥嵓表示，近兩年兒童節活動中，氣墊遊樂設施與清涼泡水池深受學生喜愛，在全校票選中更成為孩子們最期待的活動內容。今年學校特別回應學生心聲，不僅延續既有亮點，更全面升級規模與玩法，規劃分齡分區的超大型氣墊遊樂園，以及特別採購300把水槍，提供孩子們瘋狂水戰體驗，打造前所未有的水樂園場景。活動於3月31日至4月2日熱鬧展開，今（31）日活動首日由高雄熊驚喜現身揭開序幕。現場除設置安全潔淨的過濾水池供學生戲水外，也安排「愛社區小馬拉松」倡導健康運動精神，並舉辦模範兒童表揚，展現學習典範。此外，透過兒童票選以及兒童自治市政府的參與規劃，讓學生參與決定最期待的兒童節內容，實踐兒童參與與民主精神。值得一提的是，本次活動亦規劃公益場次，邀請弱勢家庭一同參與。校長王彥嵓說，讓孩子獨立思考，是教育最重要的起點。透過傾聽兒童聲音、實踐願望，新上國小期盼在歡樂體驗中培養孩子的幸福感與歸屬感，讓今年的兒童節成為每位孩子心中最閃亮的回憶。