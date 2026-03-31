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▲全聯小時達明（1）日率先登場愚人節驚喜活動，上午10點開放專屬頁面，消費者有機會獲得41折優惠。（圖／全聯提供）

▲「福利熊玩偶毛毯組」與「水果探險隊絨毛玩偶組」。（圖／取自「大全聯斗南店」）

美廉社自4月1日起至4月28日推出供品優惠活動：



◾「米香（全素）」（85g）」單件34元，特價兩件只要59元

◾「福氣糕」（65g）」單件29元，特價兩件只要50元

◾「福氣牛舌餅」(250g）」特價82元

◾「土地公麻糬」(228g）」特價62元

◾「6入綜合麻糬」(228g）特價62元

◾「福氣綠豆糕」（60g）特價55元



▲美廉社自4月1日起至4月28日推出清明連假供品優惠。（圖／美廉社提供）



四月初迎接搞怪愚人節、清明節與兒童節連續假期，全聯小時達推出限定優惠，明（1）日上午10點開放搶「41折折價券」，最低也有88元折價券，參加者100%有獎；還有4月3日、4日開放「0元購」活動，下單搶免費零食。全聯小時達明（1）日率先登場愚人節驚喜活動，上午10點開放專屬頁面，消費者下單時可從500組隨機折扣碼中挑選輸入，幸運者有10%機率搶到超殺「41折折價券」（滿888元即可使用，最高折550元），每組折扣碼僅限領取一次，考驗手速與運氣。若來不及搶券，可以輸入折扣碼「這張穩中」輕鬆享滿888元折88元優惠。同時，當天10點同步推出「這裡有炸」超人氣炸物專區，集結雞塊、薯條、炸雞粉與白胡椒鹽等六款熱銷商品，以爆殺價格限量開搶，讓消費者搶完優惠券就能立刻下單，把愚人節的歡樂延續到餐桌上。接著迎接清明節、兒童節連假，4月3日起至4日，連續兩天上午10點開放限量「0元購」活動，消費者只要下單就有機會把人氣零食「乖乖玉米脆條奶油椰子口味52g」0元帶回家。並且活動期間內單筆消費滿600元並完成登錄，還有機會抽中療癒又實用的「福利熊玩偶毛毯組」與「水果探險隊絨毛玩偶組」。看準清明連假將至，迎來一年一度的重要祭祀時節。