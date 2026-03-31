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立法院卡關1.25兆軍購案，在野陣營雖提出版本，但內部仍對於是「3800億+N」或「至少8000億」出現意見分歧。對此，美國聯邦參議院外交委員會的民主黨籍首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）近日率跨黨派訪團來台，訪團今（31）日被問及藍白版本金額較低時，美國聯邦參議院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis）指出，台灣不應犯下「基礎作戰能力預算不足」的錯誤，否則就會被對手當作是弱點。夏欣也不諱言表示，雖然討論作戰能力比討論要多花幾塊錢來得重要，但根據現在眼前的威脅，台灣所需的作戰科技與技術等，的確是需要花錢。夏欣及訪團今開放媒體提問，被問到：「在野陣營提出的軍購版本價格較低，台灣朝野意見分歧，帶給國際社會什麼訊息？」指出，台灣政府除了要去針對軍購金額的數目做討論，軍購案的內容達到「對的分佈（the right mix of platforms）」也相當重要。他要重申的是，台灣不應犯下「基礎作戰能力預算不足」的錯誤，否則就會被對手當作是弱點。台灣必須抓緊機會提升無論是自製的或外購（美國或其他夥伴）的不對稱作戰能力技術，藉此提升戰場上的不確定性。堤里斯也說，從俄烏戰爭可以看出增強不對稱作戰能力的重要性，其中包括製造和部署的能力，而他這次訪台也已看出，台灣有決心、也已發展出能提升不對稱作戰能力的技術，若有預算和規模，戰力甚至將能超越傳統武器的戰力。而針對相同議題，夏欣認為，她了解立法院必須為民發聲，同時她也看到民調顯示台灣人民相當支持強勁的軍購預算；但她的同事堤里斯也提到，作戰能力比金額數目來得更重要，而根據目前眼前的威脅，作戰所需的科技等技術，也的確需要花錢。