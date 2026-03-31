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▲鄧凱在機場被跟拍到向粉絲求饒，還在看到私生飯追到飛機上後，忍不住大翻白眼。（圖／微博@會火、微博@雨打松枝之幸福）

中國古裝劇《逐玉》播出後就話題不斷，雖然日前迎來大結局，討論度依然居高不下，劇中演員也都跟著爆紅。其中，飾演「銀髮皇孫」齊旻的男星鄧凱，憑著極具張力的演技與深情執著，成功在一票演員中殺出重圍，不僅短時間就漲粉50萬，還在日前從機場前往長沙錄製節目《你好星期六》時，在機場被大批粉絲包圍，讓他崩潰到一度躲進廁所。但其實鄧凱並不是新人，而是已出道8年的演員，直到出演《逐玉》才真正被看到。鄧凱在出演《逐玉》爆紅後，不只漲粉50萬，還在近日體會到了被粉絲瘋狂接機的滋味。鄧凱日前現身機場，前往長沙錄製節目《你好星期六》，沒想到鄧凱在機場一落地，就火速湧入大批粉絲包圍，周圍直接被擠到水洩不通。雖然有保安保護他，但鄧凱仍遲遲走不出去，鄧凱只好無奈坐下讓粉絲拍，還跟粉絲求饒，請粉絲別拍了。之後為了躲避跟拍，鄧凱還直接躲進廁所，在門邊崩潰喊「憋死我了」。而到飛機上後，鄧凱原以為可以喘一口氣，不料又有私生飯跟他買同一班航班的機票，一路追到他搭乘的飛機上，讓鄧凱忍不住在座位上大翻白眼，看起來非常疲憊又無奈。但其實，鄧凱並不是新人，而是已出道8年的演員。他在2018年以古裝劇《三國機密之潛龍在淵》正式踏入演藝圈，隨後在《流淌的美好時光》、《暗戀橘生淮南》等現代劇中穩扎穩打累積經驗。雖然都不是主要角色，但也為他磨練出了精湛演技。而鄧凱在觀眾心中留下深刻印象的幾乎都是反派角色，無論是《長風渡》裡強搶民女、被白敬亭打斷腿的紈絝子弟「王榮」，還是《少年歌行》中野心勃勃、壞事做盡的七皇子「赤王蕭羽」，再到這次的《逐玉》中強勢又危險的瘋狂皇孫。鄧凱用實力證明了自己多種的可能性，並成功以《逐玉》迎來事業高峰。