日本去年秋季發生大量熊襲事件，造成13人死亡，到冬季熊隻冬眠才陸續減少，但春日到來，多地又開始有熊隻目擊通報，日本環境大臣石原宏高也警告民眾要多加注意，北海道等多地也展開預防作業。
據日媒共同社報導，日本環境省表示，2025年度因熊隻死亡的人數達到13人，創下歷史新高。石原宏高指出，國內多地已經出現多起熊隻目擊通報，依過去經驗，當前一年秋季熊隻大量出沒後，隔年春季野熊數量也增加，提醒民眾要提防。
北海道縣知事鈴木直道表示，去年有5,260起熊隻目擊報告，造成2人死亡，近期也收到多起熊出沒報告，已將棕熊甦醒期的4月1日至5月底定為「春季棕熊特別注意期」，這段時間也是民眾入山採摘野菜的旺季，呼籲民眾要特別小心。
進入山區之前，應事先在網路上查詢熊出沒訊息、出發前告知家人或其他人目的地；兩人或兩人以上結伴同行，並攜帶能發出警告的熊鈴或哨子、若發現熊掌印或熊糞，應立即返回，務必把所有食物帶下山。
NHK報導，日本政府也已經確定到2030年的對策路線圖，包括加強在人類居住區及其周邊地區的熊類捕獵，以減少熊的出現，並製定了區域性捕獵目標，如在北海道從2025年開始的10年內捕獵12,540頭熊；參與熊類捕獵行動的地方政府工作人員數量增加到目前2,500人的約三倍、箱式陷阱的數量增加到目前10,000個的約兩倍。
北海道政府在3年前已就啟動「春季管理捕獲」計劃，阻止它們進入城區並減少其數量。福島町將於4月21日前進行三次春季管理捕獲，同時還將加強巡邏，以防止棕熊造成破壞。
山梨縣預估今年熊數量為1038頭，約為2020年調查時257頭的兩倍。將每年捕捉熊的數量設定為80頭，高於之前的40頭。從今年夏季開始，為30頭熊佩戴GPS項圈，為期一年，以調查它們的棲息地和活動範圍。
北海道札幌市中央區円山西町去年頻繁有棕熊出沒，當地也裝設新型的垃圾處理裝置，重達1公噸，門上也裝有特殊的槓桿，防止被熊打開。這個裝置也經過動物園的棕熊測試。
文章來源：４月から「春のヒグマ注意特別期間」 山菜採りなど十分警戒を、冬眠明けクマ、十分注意を 目撃情報相次ぎ、環境相
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北海道縣知事鈴木直道表示，去年有5,260起熊隻目擊報告，造成2人死亡，近期也收到多起熊出沒報告，已將棕熊甦醒期的4月1日至5月底定為「春季棕熊特別注意期」，這段時間也是民眾入山採摘野菜的旺季，呼籲民眾要特別小心。
進入山區之前，應事先在網路上查詢熊出沒訊息、出發前告知家人或其他人目的地；兩人或兩人以上結伴同行，並攜帶能發出警告的熊鈴或哨子、若發現熊掌印或熊糞，應立即返回，務必把所有食物帶下山。
NHK報導，日本政府也已經確定到2030年的對策路線圖，包括加強在人類居住區及其周邊地區的熊類捕獵，以減少熊的出現，並製定了區域性捕獵目標，如在北海道從2025年開始的10年內捕獵12,540頭熊；參與熊類捕獵行動的地方政府工作人員數量增加到目前2,500人的約三倍、箱式陷阱的數量增加到目前10,000個的約兩倍。
北海道政府在3年前已就啟動「春季管理捕獲」計劃，阻止它們進入城區並減少其數量。福島町將於4月21日前進行三次春季管理捕獲，同時還將加強巡邏，以防止棕熊造成破壞。
山梨縣預估今年熊數量為1038頭，約為2020年調查時257頭的兩倍。將每年捕捉熊的數量設定為80頭，高於之前的40頭。從今年夏季開始，為30頭熊佩戴GPS項圈，為期一年，以調查它們的棲息地和活動範圍。
北海道札幌市中央區円山西町去年頻繁有棕熊出沒，當地也裝設新型的垃圾處理裝置，重達1公噸，門上也裝有特殊的槓桿，防止被熊打開。這個裝置也經過動物園的棕熊測試。
文章來源：４月から「春のヒグマ注意特別期間」 山菜採りなど十分警戒を、冬眠明けクマ、十分注意を 目撃情報相次ぎ、環境相