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▲玄彬（左）、孫藝真（右）在2021年公開認愛，2022年結婚並生下兒子。（圖／IG @yejinhand）

玄彬與孫藝真在今（31）日迎來結婚4週年紀念日，孫藝真透過IG驚喜公開了當年婚禮上未曝光過的絕美婚紗照，照片中夫妻倆甜蜜依偎、笑容燦爛。孫藝真配文寫下：「永遠的愛情與友情」並配上粉色愛心符號，吸引大批網友激動留言：「根本還在熱戀期！」在發布孫藝真的照片中，她身著華麗的白紗禮服，與帥氣的玄彬手牽手、露出幸福微笑。配上文字更是亮點，她寫下：「永遠的....在愛情與友情之間的某個地方」背景音樂也刻意選擇了經典歌曲〈愛情與友誼之間〉，讓粉絲直呼超浪漫！每年一到結婚紀念日，孫藝真幾乎都會PO文給粉絲驚喜。像是結婚一週年及二週年時，她都曾大方曬出未公開過的婚紗或是側拍照，美到像劇照的畫面，總是充滿粉紅泡泡，閃瞎大票粉絲。玄彬與孫藝真在2018年因為電影《極智對決》相識，隔年在韓劇《愛的迫降》中展現超強火花，圈了一票CP粉。兩人也不負CP粉期望，在2021年元旦大方認愛後，並在隔年3月舉辦世紀婚禮，同年11月喜迎愛子出生，彷彿就是「現實版童話故事」。婚後的兩人不僅生活甜蜜，在事業上也持續相互扶持。去年同樣都有電影作品的兩人，在青龍獎頒獎典禮同台，更一舉雙雙獲得影帝與影后的最高殊榮。而上節目或接受採訪時，也不會避諱談及彼此，反而常常放閃撒狗糧。家庭、事業兩得意，至今都是韓國娛樂圈中難以超越的神仙眷侶。