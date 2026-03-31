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記憶體大廠美光30日股價重挫9.9%，從3月18日高點471.34美元以來，跌幅超過31.7%。而美光去年全年漲幅多達239%，其中被市場視為關鍵價位的，就是記憶體狂潮掀起時，台積電前董事長劉德音申報進場價337美元。劉德音於2025年受到美光延攬出任董事，2025年3月5日美光宣布這項消息時，股價落在94.34美元，而根據美國證券交易委員會揭露的內部人交易資料顯示，劉德音在今年1月13日與14日，以每股337.07美元、336.63美元、337.14美元購入23200股，金額超過782萬美元。美光在劉德音加碼後，股價先行於1月30日到波段高點455.5美元，與當時劉德音進場價格，短短半個月就有35%報酬。不過隨後股價進入修正態勢，並在3月18日達歷史高點471.34美元後，連續下挫，而30日從當天高點362.81美元跌至收盤價321.8美元，也正式失守「劉德音防線」。針對美光股價，花旗分析師Atif Malik最新出具報告，儘管依然將美光評為「買進」，但目標價從510美元下調至425美元，原因為記憶體現貨價格疲軟。從美光發布財報以來，主流DDR5 16GB DRAM價格下降約6%，Malik指出，回落的原因可能與Google發表TurboQuant的衝擊有關，市場擔心該技術僅需要六分之一的記憶體，將大幅影響需求。不過Malik認為美光和其他記憶體業者已向大規模數據中心談判3至5年的長期協議，應有助於支撐價格；此外，他也認為從歷史經驗看來，便宜技術將會增加對更多技術需求，TurboQuant可能與DeepSeek類似，儘管降低記憶體成本，但透過釋放更多資源，最終將推升整體需求。